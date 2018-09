18.09 LOENG: Kuidas mõjutavad toitumine ja treening vereproovi tulemusi?

Lektor Margus Silbaum on aastate jooksul analüüsinud 2000 sportlase 50 erineva ala harrastaja vereproove, toitumist, kehakoostist ja treeningkoormust. Selle ainulaadse andmebaasi analüüs on aidanud paljudel tippsportlastel oma taastumist ja treeningprotsessi parandada. Margus on võitnud 23 maailmameistrivõistluste ja Euroopa meistrivõistluste medali ning uuendanud 225 korral Eesti rekordeid.

Loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2018 järgmised loengud on:

25.09 Kestvusspordi võistlused - valmistumine, läbi tegemine ja haavade lakkumine. Seiklussportlane Silver Eensaar

02.10 Hea une tehnikad. Psühholoog ja unetehnoloog Kene Vernik

09.10 Vitamiinidest ja mineraalidest treenimise vaatenurgast. Proviisor Külli Teder

16.10 Alaseljavalud. Kuidas teha õigeid valikuid? Füsioterapeut Mikk Pärn

23.10 Sport ja südame tervis. Laboriarst dr Anneli Raave-Sepp

30.10 Kuidas vältida vigastusi ja parandada sooritusvõimet? Füsioterapeut Mati Arend

06.11 Terviseuuringu roll treeningprotsessis. Spordiarst dr Pii Müller

13.11 Jõutreening ja vastupidavus, hommik või õhtu - sõbrad või vaenlased. Spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu

20.11 Kui jalalaba teeb valu? Ortopeed dr Armin Heiman

27.11 Kuidas geenid mõjutavad meie sporti ja sport geene. Geenitehnoloog dr Tõnu Esko

04.12 D-vitamiin, tervis ja treening. TÜ professor Vahur Ööpik

