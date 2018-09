"Südaöised krambid jalgades, piinav valu rinnas..." Mihkel Raud hakkas trenni lõhkuma ning tegi totra vea

"Ma läksin vahepeal trenniga sõna otseses mõttes hulluks ja käisin jõusaalis absoluutselt iga päev. Vähe sellest: igal hommikul ärgates põrutasin kohe sada kükki ja kuuskümmend kätekõverdust ning õhtul enne magamaminekut teise sama palju juurde. Kui trenn, siis trenn, eksole," kirjutab Raud oma postituses. "Esimesed tulemused juba paistavad – järelikult tuleb koormust lisada, vastasel juhul jäävad järgmised tulemata. Pealegi oli mul Vene-aegsetest kehalise kasvatuse tundidest meeles, et kui lihased trennijärgsel hommikul valutavad, tuleb neile halastamatult tampi juurde uhada, muidu jäävadki iga kord peale trenni valutama.

Mu kehal olid aga omad plaanid. Talle ei meeldinud vahet pidamata hantleid rebida ega kange sikutada. Mu keha hakkas oma tunnetest tasahiljukesi märku andma: õlad kippusid öösiti valutama, käed surid magades ära ning hommikul ärgates olid kondid tavalisest palju kangemad.

„Ära vingu,” teatasin oma kehale. „Niimoodi ei jõua me kuhugi. Ma saan aru, et viieteistkilosed hantlid võivad esimese hooga ära ehmatada, aga küll sa harjud!” Ja panin hommikul viiskümmend kükki juurde, mis sest, et esimesed kümme ränka valu tegid.

Mu keha läks korralikult närvi. Rääkida ta ei oska, kuid protestimiseks pole alati sõnu vajagi, piisab südaöistest krampidest jalgades ning piinavast valust rinnas.

Visklesin paar ööd voodis ja ei pidanud lõpuks enam vastu. Helistasin sõber Ott Kiivikale ja kes on teda kunagi näinud, saab hiilgavalt aru, miks surmavates lihasvaludes inimene esimesena just talle helistada otsustab.