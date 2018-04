Pilates sinu magamistoas või rõdul? Miks mitte!

Nii nagu jooksjatele, joogaarmastajatele ja jõusaalifanaatikutele on loodud mitmeid erinevaid treeningäppe, leiab sarnaseid mobiilirakendusi ka Pilatese armastajatele. Miks just Pilates ja millist äppi proovida?

Pilates annab tervise läbi kõikide inimkeha funktsioonide käivitamise. Näiteks parandavad harjutused vereringet ja tugevdavad kopsulihaseid, mistõttu mõjub Pilates tervendavalt astmaatikutele. Aktiivne ent sujuv treening tõstab tervise vastupanuvõimet haigustele - immuunsüsteem tugevneb. Inimese keha keskme (nn jõujaama) tugevdamine, mis on meie emotsioonide asupaik suurendab serotoniini ehk õnnehormoonitaset. Sellega alaneb stress, vähenevad pingeid ning suureneb energiatase. Pilates hoiab lihased elastsetena ja tugevatena, liigesed terved ja liikuvatena, selgroo tugeva ja painduvana, annab parema koordinatsiooni, tasakaalu ja keskendumisvõime ning mis kõige tähtsam - tänapäeva kiires maailmas oskuse lõdvestuda.

Pilatese treener Kaisa Marran soovitab julgelt kasutada Pilatesanytime äppi, mida kiidavad kõrgelt ka teised professionaalid. Sealt leiad sa 2800 erinevat Pilatese videot nii algajatele, ekspertidele kui ka õpetajatele (iga nädal lisatakse umbes viis videot) ja võid pilatest harrastada just seal, kuhu elu sind viib. Lisaks leiab Pilatesanytime’ist ka ühekordse tasuga töötubasid, mis sobivad hästi neile, kes tahavad veelgi sügavamale Pilatese maailma sukelduda.

Kuigi tegemist on tasulise äpiga, võid olla kindel, et sind õpetavad kõige kogenenumad treenerid maailmas ning tehtud trenn aitab sul saavutada suurepärase enesetunde ja vormi. Lisaks ei pea sa seda kasutama ainult nutitelefoni vahendusel, vaid rakendus töötab hästi ka arvutiekraanil, iPadis või televiisoris.

“Pilatese treeningsüsteem on loodud mehelt meestele ajal, mil distantsõpet polnud võimalik rakendada, ja nagu iga liikumismeetod, on ka Pilates kõige tõhusam inimeselt inimesele kontaktõppe teel. Ometi saab Pilatest edukalt harrastada ka äppide abil, kuigi aeg-ajalt tasub end professionaalsele õpetajale näitamas käia. Liikumine distantsjuhendaja abil teeb aga igal juhul kehale head,” kinnitab Marran ja lisab, et Pilatest varem mitte proovinuna võiks valida algtaseme programmid, see on oluline iga äpi puhul.

Millised põnevaid Pilatese äppe veel võiks proovida, loe edasi ajakirjast Sport!