Mugav abimees treeningutel ehk TrainingPeaks

TrainingPeaksi keskkond on mõeldud kasutamiseks mugavust hindavale sportlasele, harrastajale ja treenerile. Sisuliselt on see koht, kus sportlasel on lihtne topelttööd tegemata treeningpäevikut pidada ja treeneritel treeningkavasid koostada.

TrainingPeaksi on võimalik kasutada nii androidi kui ka iPhone’iga, olemas on mugav veebilahendus ja ka mobiilirakendus. TrainingPeaksi pluss on tema ühildumine üle 100 erineva äpi ja kellatootja lahendustega – kui kasutate erinevaid seadmeid või kui olete näiteks üle läinud ühelt seadmelt teisele, võimaldab keskkond treeninginfot failidena üles laadida. Tänu sellele ei lähe treeningute ajaloost midagi kaduma.

Info otse treeningpäevikusse

Mina tegin TrainingPeaksi keskkonda konto oma sõbranna Jaanika soovitusel, kes treenib triatloniks nagu minagi. Ka Jaanika hakkas keskkonda kasutama treeneri soovitusel ja oli varasemalt oma treeneritele saatnud treeningpäevikut Exceli-tabelina, ka mina täitsin varem päevikut Excelis. Need, kes treeningpäevikut pidanud on, teavad, kui tülikas see on ja kuidas selle tegemine venib. Õnneks on tänapäeval olemas kellad ja muu tehnoloogia, mis treeninginfo salvestavad, aga kui infot on vaja treeneriga jagada, kipub enamasti kõige tõhusam vahend olema Exceli tabel. See aga tähendab, et elektroonselt salvestatud infot tuleb kellast käsitsi ümber toksida. Jaanika peab keskkonna suurimaks plussiks just mugavust. Tema sõnul on see hea lahendus laiskadele, sest enne kui jooksutreeningult tuppa oled jõudnud, on kellas olevad andmed juba sünkroonitud TreaningPeaksi keskkonda ja keskkond on seda automaatselt jaganud sinu treeneriga.

Sportlasele

Sportlane saab valida kahe paketi vahel: tasuta või tasuline Premium versioon. Kui alustad kõigepealt tasuta versiooniga, mis sisaldab ka seitset päeva Premiumi funktsionaalsusi, saad minna hiljem üle tasulisele versioonile. Tasuta versioon võimaldab kõiki peamisi vajalikke toiminguid nagu treeningute üleslaadimist eri seadmetest, treeningute kokkuvõtte nägemist jne. Tasuline versioon võimaldab sünkroonida info oma Google’i, Outlooki või ICalendri keskkonnaga, nii ei lähe treeningud meelest. Lisaks on võimalus kasutada andmeanalüütika tööriistu ja soovi korral korrigeerida treeningandmeid (näiteks tõusumeetrid).

Konto tegemine keskkonda on väga lihtne: küsitakse nime, e-posti aadressi ja spordiala, millega tegeletakse. Kui lisada kasutajanimi ja parool, ongi konto loodud. Seejärel saab juba valida endale treeningplaani ja treeneri, kuid viimased teenused on mõistagi tasulised. Järgmiseks küsitakse andmeid päritoluriigi, treeningtaseme, kaalu jmt kohta. Kontole sisenedes saab seada endale eesmärgid, lisada võistlused, kus on plaanis osaleda, ja märkida sinna juurde, millised on eesmärgid. Saab määrata oma treeningtsoonid, päevase kalorite hulga jmt.

