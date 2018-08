Millised on moodsad treeningpäevikud?

Kõik treeningutega tegelejad võiksid sportliku arengu hindamiseks pidada treeningpäevikut, esiteks aitab see säilitada järjepidevust ja teiseks võimaldab oma treeninguid paremini analüüsida. Treeningmahtudel ja tulemuste arengul silma peal hoidmiseks tasub täpselt kirja panna, kuidas ja kui palju on liigutud. Vanamoodsalt Excelit ega märkmikku selleks kasutama ei pea – mugavam ja ülevaatlikum on kolida treeningpäevik sobivasse rakendusse. Veebipäeviku pluss on see, et päevik pole mitte ainult mugav viis andmeid talletada, vaid ka neid jagada, tänu millele kasvab kasutajate motiveeritus – sageli tekib endalgi tahtmine sportima minna, kui näed, et sõbrad seda just teevad.

Veebitreeningpäevik sisaldab

Baasandmed

Annavad lisaks treeningmahtudele ülevaate arengust. Kasutades näiteks kestvusalade puhul andmeid treeningu kestuse kohta koos keskmise liikumiskiirusega, näed, millises suunas on areng toimunud. Hea on võrrelda ka eri hooaegade tulemusi.

Kardioloogilised andmed

Näitavad kardiovaskulaarseid arenguid ja millises kardiotsoonis oled trennis olnud – aeroobne või anaeroobne – ning kas see langeb kokku seatud eesmärkidega.

Märkused

Annavad aimu probleeme tekitada võivatest nähtustest – kui lihaskrampe või lihaste suremist võib märkuste lahtrist varasemaga võrreldes rohkem leida, tasub spetsialistilt või asjatundjalt nõu küsida. Kui emotsioon saadavast trennist on tihti madalam, kui hea trenni tagajärjel olema peaks, võib tegu olla ületreeninguga seotud nähtudega.

Intensiivsuse analüüs