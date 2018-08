Milline on trenniks parim aeg?

Hommikused treeningud

Ei ole kahtlustki, et hommikused treeningud sobivad ennekõike hommikuinimestele - neile, kes naudivad varast ärkamist, kes on pärast voodist tõusmist kohe virged ja tegutsemisindu täis. Kuna kõigis oma tegemistes ning sealhulgas treeningute puhul peaksime arvestama oma isikupära, siis tasub end hästi tundma õppida. Kuidas seda teha? Parim viis ennast tundma õppida on katsetada. Vali enda jaoks välja hommikud, mil tahaksid trenni minna, ja jälgi, mis juhtuma hakkab. Kui esimesel hommikul oled tublisti trennis kohal, aga järgnevad kolm korda otsustad edasimagamise kasuks, siis on päris selge, et hommikused trennid ei ole sinu jaoks mõeldud.

Kui oled kahevahel - natuke raske on tõusta, aga samas ikkagi meeldib hommikul end liigutada -, siis tasub leida treeningpartner, kellega koos jooksma või spordiklubisse minna. Sa ei taha ju teda alt vedada? Tema sind ka mitte. Rühmatreeningus osalejatel soovitaksin kindlasti end eelmisel õhtul varahommikusse tundi ära registreerida - see on samuti lubadus kellelegi (oma toredale spordiklubile), et lähed kohale.

Hommikuste treeningute suureks plussiks on mõnus energialaeng, mida jagub terveks päevaks, ja värske enesetunne enne argitoimetuste juurde asumist. Miinustena võib välja tuua, et kui sa just paar tundi enne treeningut ei ärka, siis keha ei pruugi veel päris ärkvel olla, mis tähendab, et väga tugev ja äkiline treening ei sobi ja tekitab pigem kerge stressi. Kui eri spordiklubide treeningplaane vaadata, siis leiab hommikustelt aegadelt nii rahulikke kui ka päris intensiivseid treeninguid - tasub katsetada ja leida endale sobiv.

Hommikuste treeningute puhul kerkib üles üks igivana küsimus, mille üle on palju vaieldud - kas süüa enne või pärast trenni. Kaalulangetajatele võib tunduda ahvatlev tühja kõhuga treenima minna, kuid tegelikult võib nii kannatada treeningu kvaliteet, nälg võib kuhjuda ja seetõttu süüakse hiljem rohkem kui mõistlik. Teisalt ei ole tihti varajasel hommikusel ajal söögiisu, samuti ei jää enne treeningut piisavalt aega seedimiseks. Kokkuvõttes - nii palju kui on erinevaid inimesi, on erinevaid sobilikke lähenemisi. Seega katseta julgelt.