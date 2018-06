Miks valida kepikõnd?

Kuigi kepikõnni suurim erinevus tavakõnnist on see, et abivahendina kasutatakse keppe, on siiski ka teisi eripärasid. Kuna treeningu efektiivsus sõltub suuresti õige tehnika kasutamisest, oleks Meimeri sõnul hea, kui keegi saaks algajale õige tehnika ette näidata.

Kepikõnnil peaksid sammud olema pikemad kui tavakõnnil, sest selle võrra pikem saab olla ka käe tõuge. „Õige tehnika juures rõhutan seda, et käsi peab tõuke lõpus sirutuma, et lihas lõdvestuks,” ütleb liikumisnõustaja ja lisab, et tõuge peaks algama puusakõrguselt. Vale tehnika kasutamine võib küünarliigeseid põrutada, mille oht on eriti suur, kui kõnnitakse asfaldil. Seepärast soovitab Meimer eelistada pehmemat pinnast. „Kuiv männimets sobib kepikõnniks kõige paremini,” ütleb ta ja selgub, et hea on kõndida ka niidetud murul või kõval rannaliival.

