Mahuta treening päevakavasse ka suvel!

Suvi on eriline aeg – päike, puhkus, ilus ilm, pikad ja soojad õhtupoolikud ning suurem hulk energiat. Neid ja veel kümneid teisi tegureid arvesse võttes jääb mulle alati segaseks, kuidas suveperioodil muidu agarad treenijad äkki „puhkuse” võtavad. On ilmselge, et suvisel ajal kaks kuni kolm kuud „puhates” on võimalik nullida sisuliselt kogu sügisel ja talvel tehtud töö. Seega tasub mõelda, milline on harrastaja konkreetne eesmärk. Kui eesmärk on paigas, saab juba edasi mõelda, kas puhkamine seda toetab või pigem mitte. Loomulikult ei tähenda see, et suve jooksul ei või maakodu külastada või reisima minna – hoopis vastupidi! Oluline on leida võimalus, kuidas harjumuspärase jõusaali või rühmatreeningu asemel saab samalaadse koormuse kätte puhkusel või maakodus viibides. Kui senini on eesmärgiks olnud üldine hea enesetunne, siis seda eesmärki on võimalik täita ka metsajooksu või mererannas tempokat jalutuskäiku tehes. Kui aga eesmärgiks on lihasmassi või jõu kasvatamine, siis tuleb leida võimalusi koduste vahendite hulgast. Näiteks on võimalik soetada või lihtsate vahenditega ise ehitada lõuatõmbekang. Koduste vahenditega treenimiseks on võimalik koostada ka treeningkava, mis arvestab olemasoleva inventariga (või sisaldab harjutusi vaid keharaskusega sooritamiseks). Kõik on tehtav, kui tahe on olemas!

