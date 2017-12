Kuidas talvel õigesti treenida?

Meid on alati mõjutanud erinevad eelarvamused talviti väljas sportimise kohta, näiteks: sa jääd siis kohe haigeks; mida rohkem riideid selga ajad, seda parem; talvel on vaja väljas treenides vähem vett juua, aga see on sulle tegelikult juba otseselt kahjulik. Muidugi on palju tegureid, millega on vaja talvel sportides arvestada, aga eelloetletud oletustest pole küll ükski õige. Selle asemel on sinu suurimaks väljakutseks olla õigesti ette valmistatud. Herbalife’i fitnessiekspert, personaaltreener Linda Patkovska selgitab, kuidas talvisteks välitreeninguteks õigesti valmistuda ja annab selleks ka mõned kasulikud nipid.

Treeningu planeerimine

Külma ilmaga peavad su treeningud olema üsnagi intensiivsed, et ainevahetust stimuleerida ja piisavalt soojust toota, et sul külm ei hakkaks. Samuti peab soojendus olema intensiivne – tee pigem hoogsat soojendust staatilise venitamise asemel. Samuti on külmaga keerulisem normaalset kehatemperatuuri hoida ja sa ei tunneta vedelikukaotust nii teravalt kui sooja ilmaga. Külma ilmaga peab süda rohkem tööd tegema ja lihastele võib jahe temperatuur olla tõeliseks katsumuseks, kuna lume ja jää tõttu on su jalgealune suhteliselt ebastabiilne. Kõiki neid aspekte arvesse võttes võiksid alustada treeninguga kaks korda nädalas ning suurendada selle sagedust järk-järgult, kui oled leidnud endale kõige sobivama ala.

Õige riietus

Väga oluline on õige riietus! Herbalife`i fitnessiekspert Linda Patkovska soovitab: „Kanna kihilist riietust. Kui sa oled juba sooja teinud ja sul hakkab palav, võid mõne kihi ära võtta ning pärast trenni või mahajahtumise ajal tagasi selga panna.“ Tänapäeval on saadaval lai valik spordiriideid, millel on erinevad innovatiivsed tehnoloogiad. Esimese kihina, mis on vastu ihu, kanna materjale, mis juhivad higi kehalt eemale riide pinnale ja hoiavad sind kuivana. Samuti võid kanda termaalkangast tehtud riideid, mis hoiavad keha soojana ja ei lase samas külma õhku väljastpoolt sisse. Pealmise kihina peaksid kandma tuule- ja veekindlast materjalist riietust. Väga oluline on hoida käed, jalad ning muidugi pea ja kael soojas – need on külma suhtes kõige tundlikumad.

Mida külma ilmaga sportides silmas pidada

Külma ilmaga sportides on palju tegureid, mis võivad sind mõjutada. Seepärast peaksid ennast jälgima eelkõige meditsiinilisest aspektist. Hüpotermia on seisund, kus su kehatemperatuur langeb ja keha kaotab soojust kiiremini, kui suudab seda juurde toota ning see võib su treeningplaane mõjutada. Sellepärast hoia ennast talviste treeningute ajal sooja ja kuivana. Külma ilmaga peab süda palju rohkem tööd tegema, et keha soojas hoida, see kiirendab pulssi ja tõstab vererõhku. Kui temperatuur langeb kuus-seitse kraadi alla nulli, on kõige haavatavamad sinu nägu, kõrvad, käed ja jalad – seepärast ole tähelepanelik esimese ohumärgi suhtes, mis on tundetus. Talvise treeningu käigus võid vähem janu tunda kui suvel, aga higistamine võib olla samal tasemel. Negatiivsete tagajärgede vältimiseks tuleks sportides juua vett isegi siis, kui sa ei tunne janu ega taju higistamist. Pakaselisel päeval võiksid kaasa võtta termose leige veega, mis on kurgule parem. Ära unusta ka alternatiivseid soojendavaid meetodeid, mis annavad kehale lisatoonust, näiteks Herbalife Tea Concentrate. Sportimine talvel on juba iseenesest paras katsumus lume ja jää tõttu – tuleb olla ettevaatlikum kui tavaliselt. Üldiselt ei soovitatagi sportida, kui temperatuur langeb alla –15 °C.

Külma ilmaga sportimise kasulikkus

Kui teha külmal talvel sporti, võid üldiselt rohkem kaloreid põletada ja rohkem õnnehormoone toota, sest su pulss on kiirem. Tunned ennast energilisemana ja väga heas tujus ning värske õhk mõjub hästi su organismile.

