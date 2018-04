Kõhulihased äpiga suvevormi!

Selleks, et valida endale sobiv treeningprogramm, tuleb kasutajal teha test ja proovida, kui palju istessetõuse ta jõuab korraga järjest teha. Maksimaalne istessetõusude arv määrab iga päev tehtavate istessetõusude korduste arvu – näiteks kui oled suuteline korraga tegema vähem kui kümme istessetõusu järjest, on tegu kõige madalama tasemega „istessetõusude arv testis 1–10”. Raskusastmeid, mille vahel valida, on 21, eraldi tasemed on neile, kes jõuavad teha järjest 11–20, 21–30, 31–40 jne istessetõusu. Kõige kõrgem ehk 21. tase on mõeldud neile, kes suudavad korraga teha vähemalt 300 istessetõusu.

Koormused konti ei murra

Koormustest rääkides, kes valib kõige nõrgema taseme (testis maksimaalne istessetõusude arv alla kümne), peab esimesel päeval tegema istessetõuse paari kaupa, saades koos pausidega neid treeningu jooksul kokku 16. Need, kes jõuavad testis teha maksimaalselt 50 istessetõusu, teevad kava järgi esimesel päeval vastavalt 76 istessetõusu ja need, kes jõudsid testis teha 100 istessetõusu, alustavad kava esimesel päeval 130 istessetõusuga. Ehk endale sobiva koormuse leiab iga huviline.

Kui mõnel päeval ei jõua kõiki harjutusi ära teha, pole mõtet meelt heita, vaid saab järgmisel päeval pooleli jäänud kava korrata, pärast mida on lubatud programmiga edasi liikuda.

Kuna lühike igapäevane treening ei vaja otseselt puhkepäevi, on kava koostatud nädalas kuue päeva jaoks. Seitsmes päev on ette nähtud selleks, et oleks võimalik end uuesti testida – maksimaalne istessetõusude arv näitab, kas on võimalik liikuda edasi järgmisele või ülejärgmisele tasemele või pole treenitus veel nii hea.

