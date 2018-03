Kellele sobib sõudespinningutreening?

Nii mõnegi jaoks on sõudeergomeeter kõigest masin, mis esmapilgul võib meenuda kooliaegsetest kehalise kasvatuse tundidest ja mille peal aeg-ajalt jõusaalis treenida. Sõudespinningutreening on aga harrastus, millel on tohutult positiivseid kasutegureid.

Sõudespinningutreeningute eestvedaja ja peatreeneri Aleksei Lipintsovi sõnul, kes ise on sõudmisega tegelenud juba viimased 19 aastat, on selle näol tegemist rühmatreeninguga. „See on väga meeldiv spordiala.

Sisesõudmine on sama, mis sõudmine vee peal, ainult see toimub kuival maal, ja sõudespinning on olemuselt sama mis sisesõudmine, selle vahega, et treenime rühmades” Aleksei ise tegutseb Tallinna Sõudeklubis.

Kas see sobib sulle?

Sõudespinningu rühmatreeningud leiavadki aset sõudeergomeetritel. „Treeningud toimuvad treeneri juhendamisel energilise ja rütmilise muusika saatel. Treeningtundidest võtab olenevalt sõudeergomeetrite arvust osa 10–15 inimest,” selgitab Aleksei. Kogu tunni vältel jagab treener näpunäiteid ja juhiseid, parandades osalejate tehnikat, et kõik saaksid sellest maksimaalse kogemuse.

„Treeningud kestavad 45–60 minutit ja koosnevad kolmest osast. Esimene osa on soojendus, millele järgneb treeningu põhiosa, ja viimaks nii-öelda mahasõit ja venitusharjutused. Soojenduse ajal teeme hulgaliselt tehnilisi harjutusi, mis aitavad paremini omandada õiget sõudetehnikat. Põhiosas sõidame eri pikkuse ja tempoga lõike. Venitus- ja lõdvestusharjutusi teeme samuti kõik koos,” räägib Aleksei sõudespinningu ülesehitusest. „Soovitan julgelt sõudmist ka neile, kel probleeme ülekaalu või põlvedega ja kes seetõttu ei saa harrastada jooksmist. Samuti neile, kes tunnevad, et ei jaksa ilma puhkepausideta trepist üles kolmandale korrusele kõndida. Ka neile, kes tahaksid näha ja tunda tõelisi treeningu tulemusi,” ütleb treener.

„Spordiharrastaja võiks teha trenni kolm korda nädalas, selleks võib olla ükskõik missugune füüsiline aktiivsus – suusatamine, jooksmine, ujumine, sõudmine –, ja ideaalis võiksid need kolm päeva olla ülepäeviti. Usun, et see garanteerib positiivse mõju sportija organismile.”

Kus ja kuidas selle treeninguga alustada ning milline on harrastaja kogemus, loe edasi ajakirjast Sport!