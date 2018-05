Kas astmahaige võib teha sporti?

Foto: Shutterstock

Astma on sagedasti esinev hingamisteede krooniline põletikuline haigus. Astmahood on patsiendi jaoks tülikad ja kurnavad, kuid tänapäevaste ravivõimaluste juures kontrollitavad niivõrd hästi, et patsiendi elukvaliteet ei tohiks haiguse tõttu langeda.