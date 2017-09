HC GYM – kompromissivaba spordisaal!

Viie spordiklubiga HC GYM nimetab end kompromissivabaks spordisaaliks ja seda põhjusega. Järeleandmisi ei tehta seal ei kvaliteetsete seadmete ja treeningvahendite, motiveeriva muusika ega ka tulemuste saavutamise koha pealt.

Üle 35 aasta aktiivselt trenni teinud rinnalt surumise mitmekordne maailmameistri Timo Majuri sooviks oli ka Eestisse luua spordiklubi, kuhu inimesed saaksid tulla oma eesmärke saavutama ja end ületama. Selleks ei ole Majuri sõnul vaja ei ebameeldivat liitumislepingut ega moodsate nimetustega rühmatrenne, vaid just kvaliteetset saalivarustust, energiat süstivat muusikat ja südamega asja juures olevaid treenereid, kes motiveerivad ja suunavad ka spordiklubi uksest sisse astunud kliente oma unistuste vormi saavutama.

„Saalis paikneb kõik nii, nagu ma ise tahaksin, et spordisaalides oleks,” selgitab Timp. „Ma ei taha klientidega mingeid lepingud sõlmida, sest ega kunagi ju ei tea, kas inimene ikka käib trennis või mitte. Mul on nii mõnigi selline tuttav, kes on uue aasta alguses endale lubaduse teinud, et hakkab nüüd treenima ja seetõttu mõne klubiga aastase lepingu sõlminud, aga trenni jõudis aasta jooksul ainult ühe korra. Maksma peab aga kogu aasta.”

Tulemustele orienteeritud

„Rühmatrenne meilt ei leia. Pakkuda on nii jõusaalitrennid kui ka personaaltrennid,” teatab Majuri. „Külm fakt on see, et juhul kui see, mida sa spordisaalis teed, ei ületa tavalist igapäevast koormuse taset, siis mingit muudatust ega arengut toimuda ei saa. Võid käia rühmatrennis ja higistada kui hull või võid võtta rasked poekotid ja nendega kodutrepist üles kõndida – tulemus on sama. Aga kas sa mingit arengut näed? Ei näe. See ongi põhjus, miks meilt rühmatrenne ei leia. Klientidel ei ole neist mitte mingit kasu.”

HC GYMi on oodatud kõik trennisõbrad, kes suhtuvad treenimisse ja oma eesmärkidesse tõsiselt. Saalis on olemas nii võistlustasemel surumispingid ja kükipuurid kui ka näiteks ainuke Monolift Eestis. Erinevaid kettaid on kokku üle nelja tuhande kilogrammi, mis on kõik käepäraselt paigutatud. Ka hantlite riiul on saalis spetsiaalselt õigel kõrgusel, et ka suuremaid hantleid oleks sealt mugav ise võtta. „Pakume omalt poolt kvaliteetset jõusaalivarustust, raskeid hantleid ja piisava raskusastmega plokksüsteeme,” kinnitab ka treener Sander Saare. „Kui paljudes teistes jõusaalides panevad vähe tõsisemad harrastajad raskused kohe põhja, siis meie juures see päris nii ei ole.”



HC GYMis usutakse, et hea vormi saavutamise saladus on pidev eneseületus. „Kui sa end iga kord ületad, peab keha harjuma selle n-ö uue tasemega ja sealt tuleb ka muutus vormis,” selgitab Timo. „Trenni tuleb teha vastavalt eesmärkidele. Inimesed on erinevad, aga kindlasti tuleks teha harjutusi erinevatele lihasgruppidele ja kindlatel päevadel. Järjepidev töö, õige toitumine ja õiged lisandid ning tulemused on peatselt märgatavad.”

Kui kolm aastat tagasi oli HC GYM omasuguste spordiklubide seas kuuendal kohal, siis möödunud aastal asuti juba kolmandale kohale. Järgmisel aastal võib seal treeninud sportlaste tulemuste põhjal loodetavasti juba öelda, et ollakse Eestis omasuguste seas number üks.

Praeguseks leiab HC GYMi spordisaale viiest kohast: Tallinnast Tartu mnt 87D, Linnamäe tee 91 või Koplist Puhangu 8, aga ka Rakverest ja Kohtla-Järvelt. Klubide lahtioleku aegu saab vaadata nende kodulehelt.