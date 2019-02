Eesti Laulul osalev Kadiah: migreenihood viisid kontoritoolist treenerikoolitusele

Kadiah asus läbima FAF-koolitust, mis põhineb Fitness Academy of Finlandi kaval. Koolituse maht on 205 tundi koolis, 40 tundi mentorlust, iseseisev töö ja praktika. „Õpime inimese anatoomiat, füsioloogiat, toitumist, treeningute aluseid ja palju muud. Teeme eri teemadel vaheeksameid ning koolituse lõpus on lõpueksamid: teooria ja praktiline. Tegema peab ka lõputöö, mis kestab kokku 8 nädalat. Selle jooksul jälgime oma kliendi teekonda ja suuname teda eesmärgi suunas,“ räägib Kadiah. „Hea on see, et keegi ei hinda, kas sinu klient võttis need soovitud kilod alla või hoopis juurde, vaid oluline on protsess – kui hästi nägid sina treenerina erinevaid märke, kuidas oskasid nende järgi toimida ja edasisi juhiseid anda.“

Lauljanna tunnistab, et arvas varem, et hea vorm tähendab vaid trennis käimist ja tervislikku toitumist. „Mul polnud õrna aimugi, et ka uni ja vaimne tervis mängivad eesmärkide saavutamisel üliolulist rolli. Nüüd aga tean, et peaksime kõik leidma kas või paar minutit päevas, et endasse vaadata. Vastasel juhul võime pikka aega vales suunas triivida,“ tõdeb ta.

