Eesmärgid ja nende püstitamine: sinu edu valu ja võlu

Miks peaks harrastussportlane spordis eesmärke seadma, kui saaks hakkama ka ilma?

Eesmärk reguleerib käitumist ja annab motivatsiooni ning kogu inimese käitumine on alati eesmärgipärane. Näiteks kui hommikul ärkame, hakkame kohe tegutsema millegi nimel või millegi vältimiseks. Ühtlasi on inimestel tavaliselt elus palju eesmärke: vaja on käia tööl või koolis, täita eri rolle perekonnas ja sõprade seas. Tõenäoliselt on igal harrastussportlasel vähemalt üks eesmärk. Selged sihid spordis aitavad sageli vastuoluliste või võistlevate eesmärkide hulgas korda luua ja sihipärasust saavutada. Kui spordis ei ole konkreetseid eesmärke, on lihtne jätta trenni minemata või hoopis üle treenida. Just seetõttu tuleb ka harrastussportlasel siht selgelt läbi mõelda: mis on see, mida ma saavutada tahan?

Miks jäävad eesmärgid saavutamata ja soovitud tulemused tulemata?