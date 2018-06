Lõpuks ometi! Valgurikas ja väherasvane külmsupp, mis kustutab nii nälga kui ka janu

Uue külmsupi turuletulekut võib selle omanäolisust ja samas lihtsust silmas pidades nimetada küllaltki tagasihoidlikuks. Kõik sai alguse juba 2011. aastal, kui Farmi otsustas pakkuda Rakvere punklaulupeole mõeldes soolase lisandiga jogurtijooke. Ebatavaline mõte, mis võeti ka ebatavaliselt hästi vastu. Siiski astuti järgmine loogiline samm edasi alles hiljuti, kui oldi täiesti veendunud, et aeg on õige. Teisisõnu öeldes, keefir punapeedi ja hapukurgitükkidega on nüüdsest – seda kõige paremas tähenduses – masstootmises.

Lihtsuse ja mugavusega võluval külmsupil on tegelikult pikk ajalugu. Kõik kujunes järk-järgult ning varasematel toidutrendidel olid muuhulgas väga praktilised põhjused. Kuumadel suveaegadel polnud pliidi kütmine mõistlik ning samuti polnud kibeda tööajaga lihtsalt aega ülearu, et seda toidu valmistamiseks raisata. Eesti rahvakultuurist on lisaks kamale teada näiteks hapupiimapudi, milles segati hapupiim leivakuubikute ja muu sahvris olevaga. Inspiratsiooni andsid ka lõunamaad, näiteks on Türgis ja Indias soolaste lisanditega hapupiimapõhised joogid (ayran, lassi, raita, dahi) väga populaarsed.

Külmsuppi ei ole sugugi kohatu võrrelda vedela kartulisalati või rosoljega. Mis sest, et supp võib alguses tunduda kergelt veider või võõras, muudab lihtsus koos kosutava maitseelamusega selle esmasele tarbijale väga kiiresti omaks.

Nii omaette toidukord kui ka lihtsalt jahutav vahepala

Igal suvel suureneb seoses soojenevate ilmadega erinevate hapendatud piimajookide tarbimine, kuna need mõjuvad lihtsalt nii jahutavalt ja tasakaalustavalt, näiteks raskesti seeditava grill-liha kõrvale. Siiski on Farmi külmsupi eesmärk pakkuda mitte ainult seda, vaid ka täiesti omaette toidukorda, sest näiteks liha ei kuulu sugugi iga inimese menüüsse, vähemalt mitte igapäevase toidulaua juurde.

Janukustutaja, marinaad, vahepala, toidukorra üks osa või terve eraldi kõhutäis – kõiki neid rolle suudab Farmi uus külmsupp täita. Seda on võimalik saavutada esiteks tänu valgurikkusele ja vähesele kalorisisaldusele. Ühtlasi müüdi, mille järgi peavad piimatooted olema magusad, murdmise kaudu. Tegelikult ju ei pea. Mittemagusad lisandid aitavad vältida dehüdratatsiooni ja suudavad samas anda energiat. Ideaalne kosutav valgujook pärast füüsilist treeningut! Uus külmsupp põhineb lahjal keefiril, millele on lisatud mõnus mahe punapeet ning krõmpsuvad hapukurgitükid. See omakorda lükkab ümber levinud hoiaku, et kiiret kõhutäit võimaldav toit on halvas tähenduses „kiirtoit”. Õnneks hägustub see piir järjest enam ning külmsupp on ideaalne tõestus, et kiire, mugav ja tervislik sobivad ühte lausesse.

Tegemist on niisiis valmistootega, mille puhul ainuke ettevalmistus on pakendi avamine. Vastavalt iga inimese maitseeelistustele on seda võimalik tummisemaks ja veelgi toitvamaks teha, lisades keedetud muna, kartuleid, suitsukala, heeringat, õuna või liha. Siinkohal on piiriks ainult enese fantaasia. See on aga üksnes võimalus, mitte hädavajalikkus, sest külmsupp on ka üksinda piisavalt toitev ja apetiitne.