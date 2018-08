Kuidas teha tervislik toitumine elustiili osaks?

Igaüks meist suudab mõneks ajaks toitumisharjumusi muuta, kuid kui tahtejõud otsa saab, siis langeme tagasi seniste harjumuste küüsi. Seejärel püüame uuesti, kuid suure tõenäosusega tabab taas ebaõnnestumine. Iga uus algus ja muutus on keeruline. Sama on ka näiteks suitsetamisest loobumisega.

Inimese käitumine (sh toitumine) põhineb harjumustel. Poes käies oled harjunud ostukorvi pistma kindlaid tooteid. Lõuna ajal oled harjunud sööma väljas. Nädalavahetusel oled harjunud sõpradega rasvast toitu sööma ja alkoholi tarbima. Teatud harjumused saavad alguse juba lapsepõlvest, näiteks see, et kommikauss peab alati diivanilaual olema. Kuna harjumusel on väga tugev jõud, on muudatusi raske teha. Isegi kui oled mõnda aega uusi harjumusi järginud, võivad stress ja pinge viia tagasi vana elustiili juurde.

Siin on 5 soovitust, mis võivad sind sellel teekonnal aidata.

1. Mõtle läbi, miks sa soovid oma elustiili muuta. Kas seetõttu, et mees või sõber soovitas? Sel juhul on ilmselt mõistlikum kaaslast vahetada. Või hoopis seetõttu, et praegune elustiil mõjub tervisele laastavalt? Soov muutuda peab olema sisemine, mitte välimine, sest nii on kindlam, et sa ei kaldu teelt kõrvale.

2. Mõtle läbi, mis sind praegu kõige rohkem häirib ja mida soovid täpsemalt muuta. Visualiseeri oma teekonda ning kujuta ette, milline näeb sinu elu välja, kui oled suutnud oma elustiili muuta.