Kuidas peletada väsimust?

See ei pea aga üldse nii olema. Piisava liikumise ja õige toitumisega saad keha ja vaimu erksana hoida ka pimedal ajal. Soovitusi jagavad toitumisnõustajate ja personaaltreeneritena töötavad Katrin Pärt ja Kaisa Torn.

Lisa menüüsse vitamiinid

Meie kliimas on suuremal osal inimestel puudu D-vitamiinist. Kuigi ilus suvi andis palju päikeseenergiat, kipub selle toime kiiresti kaduma. Lisaks immuunsüsteemi tugevdamisele aitab D-vitamiin kaasa 300 ensüümi tööle, tapab vähirakke ja aitab kaasa kaltsiumi imendumisele, mis omakorda tagab tugevad luud. Selleks, et kehas D-vitamiini puudust ei tekiks, oleks mõistlik võtta seda juba oktoobrist. Kuna talvel me päikeseenergiast suurt midagi ei saa, soovitatakse D-vitamiini juurde võtta vähemalt kuni maikuuni.

Vitamiinid, mida saab ka toidust

Organismi vastupanuvõime parandamiseks on väga oluline C-vitamiin. Kui D-vitamiini puhul tuleks piisava annuse kättesaamiseks eelistada pigem preparaate, siis C-vitamiini saame kergesti ka toidust. Talve saabudes tulekski toidulaual eelistada toite, kus on rikkalikult C-vitamiini. Heaks valikuks on tsitruselised, peakapsas, brokoli, kõrvits, bataat ehk maguskartul ja spinat.

Söö korrapäraselt ja tasakaalustatult

Teame kõik seda rasket tunnet, kui oleme söönud liiga palju või vastupidi, liiga vähe, nii et tühi kõht segab keskendumist. Selleks, et enesetunne püsiks hea, peaksid suvine ja talvine toidulaud teineteisest mõnevõrra erinema. Külmal ajal tuleks valida immuunsüsteemi tugevdavaid, keha soojendavaid ja vitamiinirohkeid toitaineid.