Gluteen – sportlaste sõber või vaenlane?

Tänapäeval ei tähenda sportimine kaugeltki mitte ainult trennitegemist ja võistlemist, tihedas konkurentsis loeb iga sekund. Seetõttu pööratakse üha rohkem tähelepanu ka teistele detailidele, mille kaudu sooritusvõimet parandada proovitakse − uni, varustus ja toitumine on head näited.

Toitumise puhul on huvitav see, et erinevaid võimalusi on väga palju. Üks toitumismudel, mis viimastel aastatel ohtralt populaarsust kogunud, on gluteenivaba dieet. Selle tsöliaakia diagnoosiga inimestele mõeldud dieedi on omaks võtnud üha rohkem tervise- ja tippsportlasi ning alati ei ole see tingitud mitte terviseseisundist, vaid hoopis soovist parandada oma sportlikke võimeid. Kas sellest on kasu või on tegemist lihtsalt populaarse suundumusega?

Tegelikult ei puuduta küsimus mitte ainult sportlasi. Hüppeliselt on kasvanud nende inimeste hulk, kes on täheldanud, et gluteeni menüüst väljajätmine on toonud kaasa hulga positiivseid muutusi. Neid edulugusid näeb nii televiisorist kui ka ajakirjadest, suur osa neist inimestest väidab end gluteeni suhtes tundliku olevat, samuti seda, et gluteenist loobumine on aidanud neil elukvaliteeti parandada. Suured muutused on toimunud ka söögikohtades: välja sööma minnes võib eri toidukohtade menüüdest leida arvukalt roogi, mille juures silt, et toit ei sisalda gluteeni. Poeriiulitest ma ei räägigi. Taas kord – on see tõesti midagi enamat kui kõigest uus suund?

Gluteenist ja talumatusest