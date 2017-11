TULE loengusse treeningteekonna valimisest vastavalt kehatüübile

Tule kuulama 14. novembril loengut: "Jõutrennist aeroobseni, friikartulitest salatini. Milline teekond valida vastavalt oma kehatüübile", lektoriks personaaltreener ja toitumisnõustaja Mirko Miilits, kes käsitleb kuidas tuvastada enda kehatüüp ning valida arukas terviseteekond vastavalt olukorrale - saledast massiivseni, kosmiliselt kiirest ainevahetusest aegluubis talletajani

Võime sageli kohata arusaama, et meie kehatüüp näitab eelkõige milline on meie välimus (tavakeeli "sale", "keskmine", "turske/jässakas" jms). Üldistades saab jagada inimesed kolme kategooriasse - ekto-, meso- ja endomorf. Reaalsuses kohtame aga väga harva inimest, kes esindaks ainult üht kehatüüpi. Näeme nn hübriide ja mikstuure (sõltuvalt geneetikast, eluviisidest jms). Olukorra teeb kirjumaks tõik, et kehatüüp võib ajaga muutuda vastavalt elustiilile. Näiteks olles nooruspõlves sale ja paljuliikuv, kuid täiskasvanuna istuvat tööd tehes ja kesiste liikumisharjumustega, siis võime näha, kuidas pikamaajooksjaks loodud ektomorfist on saanud aeglase ainevahetusega ja "õllekõhuga" ekto-endomorf. Sama loogika alusel võib olla muutus ka positiivne ehk väheliikuvast ja kiiresti üleliigset talletavast endomorfist on normaalse toitumise ja sportlike harjumuste tulemusel saanud reljeefse lihase ja kiirema ainevahetusega inimene. Sõltuvalt ainevahetusest ja hormonaalsest tasakaalust võib erinevate kehatüüpide toitainete jaotus oluliselt kõikuda. Samuti reageerivad inimesed väga erinevalt samale treeningule.

Tegelikkuses võib see aga anda olulist teavet meie organismile sobilikust toidulauast ja trennivalikust. Meil kõigil on mõni tuttav, kes võib süüa justkui kõike, aga kaalus juurde ei võta. Samuti teab igaüks meist kedagi, kel ainult saia nägemisest kehakaal tõuseb või korraks hantli puudutamisest lihased kasvavad. Olles teadlik oma kehatüübist, saab olemasolevat toitumist ja treeninguid individuaalselt kohandada.

„Treeni teadlikult" sarja loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinna õppehoones. Loeng algab kell 18:00 ja pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Lektorist: Mirko Miilits on fitnessi alal tegutsenud 9 aastat ja ennast harinud treeneri/toitumisnõustajana nii Eestis kui USA-s, koondades terviseedendajana oma töös kaasaegse teooria ja praktika. Mirko klientideks on mitmed Eesti tuntud artistid nagu Karl-Erik Taukar, Heidy Purga, Elina Born, Kristel Aaslaid, aga ka mitmed sportlased ja paljud harrastussportlased. Mirko tervisealaseid soovitusi avaldatakse regulaarselt terviseajakirjades, raadios ja telemeedias. Ta viib läbi toitumise ja treeningalaseid koolitusi.

Loengusarjal „Treeni teadlikult" on sel sügisel kokku veel 3 loengut teisipäeva õhtuti

detsembrini. Järgmised loengud:

21.11 Alaseljavalu - põhjused ja võimalikud lahendused - füsioterapeut Katre Lust-Mardna

28.11 Miks me ei saavuta spordis püstitatud eesmärke? - endine suusataja Anti Saarepuu

05.12 Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused - ortopeed dr Madis Rahu ja füsioterapeut

Kirsti Pedak

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: http://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös Liikumistervise

innovatsiooni klastriga SportEST. Kaasrahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinn

Liigub.

Delfi on filminud varasemaid videosid täispikkade loengutena. Vaata neid seotud lugude alt.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil: 639 1751