Põlv valutab? Otsi abi!

Põlvevaludel on hulk eri põhjuseid alustades kehvast spordivarustusest ja valest treeningkoormuse valikust kuni puuduliku eriala- spetsiifilise tehnikani välja. Harrastussportlasi silmas pidades on nende komistuskiviks tihtipeale liiga suurte eesmärkide püstitamine ja teadmatus, kuidas nendeni jõuda. Kindlasti ei saa väita, et põlvevalude põhjuseks on üks kindel probleem, kuid enamlevinud on põlve ülekoormussündroomid.

Inimesed, kellel on olnud pikk treeningpaus või kes ei ole varem spordiga aktiivselt

tegelenud, alustavad tihtipeale treeningutega liiga intensiivselt. Keha ei ole aga sellise koormusega harjunud ja annab märku, et midagi on valesti. Esialgu ilmneb kergem valulikkus pärast treeningut, hiljem juba treeningute ajal, ja kui koormust ei vähendata, võib välja kujuneda püsiv ülekoormussündroom.

Kuidas põhjustele jälile jõuda ja põlvi ravida?

Põlvevalude põhjuste kindlakstegemiseks on põhiline abivahend anamneesi võtmine ehk tuleb küsimusi esitades välja selgitada võimalikud valu ja probleemi põhjused. Sellele järgnevad erinevad testid, mis peaksid andma kinnitust anamneesi käigus tekkinud teooriale. Valu põhjuseks võib olla mõni liigesesisese struktuuri otsene vigastus, lihaste tööga seotud probleemid, puusa- või hüppeliigese funktsioonist tulenev probleem või trauma või on valu tingitud valedest treeningmeetoditest.

Ravi planeerides tuleks esialgu kindlasti üle vaadata, kas esineb ka põlveliigese liikuvushäireid, kontrollida nii hüppeliigese, puusa ja alaselja kui ka põlveliigese siseste struktuuride funktsionaalsust. Füsioterapeutiline ravi hõlmab sageli nii pehmekoeteraapiat, liigesmobilisatsioone, harjutusi kui ka kinesioteipimist.