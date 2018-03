Alaseljavalu - aprillis saavad spetsialistid täiendõpet füsioterapeutiliste, psühholoogiliste ja kirurgiliste lähenemiste osas

Alaseljavalu on kõige sagedamini inimkonda vaevav luulihaskonna probleem, mille esinemistõenäosus populatsiooni hulgas on mõne uuringu järgi kuni 90%. Suur osa füsioterapeudi kabineti uksest sisenevaid patsiente kannatab alaseljavalu all, alaseljavaluga patsiendid pöörduvad ägeda valuga erakorralise meditsiini osakonda, palju näevad neid patsiente ka perearstid ja pereõed.

Alaseljavaevused on jätkuvalt suur probleem ja internet kubiseb erinevatest ravivõtetest ja ideedest, kuidas valust võitu saada.

„Et nii füsioterapeudid, perearstid, pereõed, kui ka massöörid ja treenerid orienteeruksid paremini inforohkel meediamaastikul ja oleks kursis kõige uuemate tõenduspõhiste ravivõtetega on Füsioteraapia Kliinik korraldamas kahepäevast põhjalikku praktilist seminari," selgitub spetsialistidele praktilist seminari üks korraldaja, füsioterapeut Katre Lust-Mardna.

Eesti üks tunnustatumaid füsioterapeute Lauri Rannama käsitleb esimesel päeval valu erinevaid aspekte ja avab praktilises osas manuaalteraapia ja dry needling tehnikatega seonduva.

Gerd Kanteri, Kaia Kanepi jp teiste sportlaste füsioterapeudil Indrek Tustitil on plaanis mitmetahuline ja huvitav loeng alaselja ja vaagnavöötme anatoomiast ja biomehaanikast. Füsioteraapia Kliiniku üks juhte, füsioterapeut Katre Lust-Mardna annab teisel päeval ülevaate terapeutilistest harjutustest ja osalejad saavad võimaluse teha kaasa mitmesuguseid harjutusi, mis alaseljavaevustega patsientidele leevendust võiks tuua.

Enamik teemakäsitlusi on füsioteraapia ja mitteoperatiivse ravi valdkonnast, kuid millal on põhjust saata alaseljavaluga patsient kirurgi vastuvõtule? Sellele küsimusele vastab Ida-Tallinna Keskhaigla lülisambakirurgia keskuse juhataja dr Taavi Toomela. Viimaste aastate jooksul on uuringud näidanud, et kroonilise valu puhul võiks head abi saada ka kliinilise psühholoogi läbi viidavast nõustamisest. Võtetest, mida kasutavad kroonilise valu käes kannatavatel patsientidel psühholoogid, räägib seminaril psühhoogia keskuse Noviti kliiniline psühholoog Kärt Lust-Paal.

Seminaril saavad spetsalistid ise läbi teha nõelravi, kinesioteipimise, alaselja vaevusi leevendavaid harjutusi ning manuaalteraapiat. Lisainfo ja registreerimise võimalus siin.

Eesti spetsialistide sellelaadse koolitamise on võtnud oma hingeasjaks Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST, mis on erinevaid valdkondlikke asutusi, organisatsioone ja ettevõtteid koondav ühendus. Klastri projektijuht Helin Pevkur: „SportEST klastri fookuses on inimene, kelle eluea ja tervena elatud aastate arvu tõstmine on nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt üks olulisi prioriteete. Seetõttu innoveeritakse valdkonda, panustatakse ühiselt liikumistervise arendamisse ja läbi koostöö luuakse uusi võimalusi elanikkonna tervise edendamiseks ja parandamiseks."

