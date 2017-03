Treener ja füsioterapeut Indrek Tustit tõi Eestisse loengut andma USA tippkergejõustikutreeneri Dan Pfaffi.

Sel nädalavahetusel Audenteses seminari andev Pfaff on oma õpilased viinud kümne olümpia- ja 11 MM-medalini ning aidanud kümnete eri spordialade esindajaid Ameerika jalgpallist bobikelgutamiseni välja. Tuntumatest sportlastest on tema käe all edu saavutanud Kanada sprinter Donovan Bailey ning Briti ja Austraalia kaugushüppajad Greg Rutherford ja Fabrice Lapierre.