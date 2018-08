Püsivalt saledaks ja terveks - esimesed sammud

Mis sind praeguse liikumise ja toitumise juures enim häirib? Nt „Öine näksimine.”, „Pole võhma.”, „Pole motivatsiooni end liigutada.”.

Milliseid lahendusi ise olukorrale näed? Nt „Saada öine näksimine kontrolli alla.”, „Treenida võhma.”, „Leida motivatsiooniallikas enese liigutamiseks nt treeneri näol.”.

Küsimustele vastates on tähtis saada ülevaade reaalsetest soovidest, mis motiveeriks ka vihmase ilmaga õues jooksma ja hoiaks mõtte selge sünnipäeval maiustuste laua ees seistes.

Me kõik oleme erinevad isiksused ja seetõttu tuleb vormisaamisel alustada mõistmisest, kes sa sisimas täpselt oled. Igaühel on oma temperament, isikupära, murede lahendamise võime ja distsiplineeritus, seetõttu vajab igaüks ka iseloomule vastavat lähenemist. Õnneks saame teha veidi üldistusi teadustöö ja kogemuste põhjal ning jagada inimesed nelja peamisse kategooriasse, lähtudes kahest olulisest kriteeriumist: motiveeritusest ja oskustest.

