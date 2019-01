Mille järgi valida spordiriideid oma garderoobi?

Seda, et sportides tuleks kanda spetsiaalselt selleks disainitud riideid, pole vaja enam üle korrata, aga kui tekib soov trendikas välja näha, tuleks valikud pisut rohkem läbi mõelda. Stilist ning ajakirja Anne & Stiil moetoimetaja Karolin Kuusik annab nõu, millele trenniriideid valides keskenduda, kui eesmärk on hallist massist silma paista.

Karolin tunnistab, et tänava- ja spordiriided näevad üha sarnasemad välja ja kohati isegi segunevad, mistõttu on raske järge pidada, et mis on mis. „Tänavastiil on väga sportlik ja spordiriided võivad olla vägagi erilise disainiga,“ selgitab ta. „Hea näide on see, et jalgrattatrennist või aeroobikasaalist võib retuusidega minna edasi tänavale ja olla sealjuures kõige moodsam inimene linnas. Tänavastiilist on spordiriietele üle võetud näiteks logodega äärekummid või erksavärvilised tossupaelad, need aga tulid tänavastiili omakorda suurest 1990. aastate buumist.“

Uued tuuled

Stilist teab, et spordiriiete profimaailmas on tähtis kiirus ehk eesmärk on disaini ja materjalide abil sportlaste tulemusi parandada. Samuti on trennivarustuse puhul oluline märksõna energiatagastus. „Jalanõude disainis arvestatakse, et sportlase jalad peavad neid kasutades senisest kiiremini taastuma, ja nii saab rohkem treenida. Kiiresti areneb praegu ka spordipesu ja ujumisriiete kategooria, eriti naiste puhul,“ teab Karolin. „Aina rohkem valmistatakse õmblusteta pesu, aga ka retuuse, mis kootakse valmis ühes tükis. Rohkem pakutakse trenniriietust pluss-suurustele ning naiste trenniriietuses on uus trend spordikleidid, mida aasta tagasi ei olnud veel üldse näha.“