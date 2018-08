Kuidas leida õige treening?

Tiina Mikk, rühmatreeningute peatreener, Spordiklubi Sparta

* Kõik oleneb eesmärgist. Kõige tähtsam on tervis – treening peab olema sobiva raskusastmega, pakkuma piisavat koormust ning andma mõnusalt väsinud ja õnneliku tunde.

* Iga spordiala on erinev. Rühmatreeningutes ja jõusaalis ei soovita ma otsustada esimese treeningu põhjal, sest esialgu inimese organism kohaneb ja õpib uue olukorraga hakkama saama. Tavaliselt vajab keha neli-viis trenni, enne kui kohaneb.

* Mida mitmekülgsemad on treeningud, seda parem. Siis tekib vähem vigastusi, saavutatakse parem lihastunnetus ja -tasakaal. Loomulikult on oluline trennijärgne lihashooldus: venitused, massaaž, rullimine jne.

* Rühmatreeningutes soovitan alati uusi stiile proovida, et leida sobivaim ja keha proovile panna. Meie organism kohaneb samalaadse koormusega päris kiiresti. Vahel peab arenguks keha n-ö ehmatama uue treeningstiili või intensiivsuse muutmisega.

* Minu töötreeningplaanis on suvel tavaliselt 10–12 treeningut: Pump FX, BallFit, seljaeri, Pilates, välitreeningud, CrossCore, dünaamiline venitus. Enamikku neist teen intensiivselt kaasa, ent need on suunatud treenitavatele, mitte iseenda arendamisele. Töövälisel ajal harrastan ja õpin Pilatest. See on treeningstiil, mis sunnib mind ikka ja jälle enda kehatunnetust proovile panema, annab suurepärase lihastoonuse ning vabastab keha üleliigsest pingest.

Karl-Rasmus Pungas, sulgpallitreener, SK Fookus