Kuidas aitab trenn aega maha võtta?

Pea selgeks trenniga

Igasugune füüsiline liikumine on hea. „See võib tunduda küll naeruväärne, et trenni tegemine aitab meil aega maha võtta ja puhata, aga regulaarne treenimine just nii mõjubki,“ räägib Nike treener Karoliina Parv. Tema sõnul petad vaid iseennast, kui leiad vabandusi, et treenimine on ajakulu, mille võtad oma lõõgastumise arvelt.

Trenni tehes surume maha stressitekitajad ja keha hakkab tootma endorfiine, mis on loomulikud valuvaigistid ja tujutõstjad. „Endorfiinidel on au olla sinu lõõgastunud enesetunde ja optimistliku meele põhjuseks,“ ütleb Karoliina.

Ta usub, et igale treenerile meeldib näha, kuidas tema trenn inimestele mõjub, seda just emotsionaalselt. „Tihti näen just õhtuti trenne andes, kuidas treenitavad on tõesti päevast väsinud, aga kohe, kui esimene lugu peale läheb, hakkavad naeratused näole ilmuma ja trenni lõpusirgel näen rahulolu ja rõõmu,“ jagab treener oma kogemust. Ole nagu Karoliina, kellele treenimine ei ole kohustus, vaid miski, mille tegemist sa naudid enda meele ja keha heaks.

Karoliina soovitab

Vali endale kõige meeldivamad treeningud. Pole mõtet käia trennis, mis peaks juttude järgi kõige efektiivsem olema, kui see sulle tegelikult üldse ei meeldi.

Püüa seada endale eesmärk käia trennis näiteks kolm korda nädalas ja kindlatel päevadel või n-ö tagavarapäevadel. Nii väldid olukorda, kus pead nädala lõpus kolm päeva jutti trenni minema, sest see oli su eesmärk.

Pea meeles! Keegi ei saa sind sundida trenni minema, aga iga kord, kui tekib tunne, et täna ei viitsi, siis sulge korraks silmad ja mõtle tundele, mis valdab sind pärast treeningut.