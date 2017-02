21. veebruaril oli võimalik Mihhail Kõlvarti juhendamisel treenida Stroomi rannas Põhja-Tallinnas. 22. veebruaril toimus treening Tallinnas Pae pargis asuval terviserajal.

Treeningutele olid oodatud osalema kõik huvilised, sõltumata vanusest ja sportlikust tasemest. Võitluskunstide elementidega treening algas mõõdukas tempos soojendusega, sellele järgnes ringtreeningu formaadis üldarendavad harjutused ja treening lõppes venitusharjutustega.

Mihhail Kõlvart on Eesti sportlane, treener, ühiskonnategelane . Kasahstanis sündinud Kõlvart kolis vanematega Eestisse kolmeaastaselt. Ta on saavutanud korduvalt auhinnalisi kohti nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel poksi-, taekwondo ja kickboxingu võistlustel, sealhulgas ka hõbemedali III Võitluskunstide Maailmamängudel. Mihhailil on taekwondos must vöö (viies dan).

1996. aastal valiti kaheksateistaastane Kõlvart Eesti Taekwon-do Liidu juhiks. Aastate jooksul on ta ühendanud organisatsiooni juhtimist treeneri töö ja isiklike treeningutega. Ta on juhendanud Euroopa ja Maailma Meistrivõistluste auhinnasaajaid, kelle seast on mitmed meistriteks saanud.

Kõigi terviseradade kuu raames toimuvate treeningute kavaga saab tutvuda Eesti Terviseradade kodulehel www.terviserajad.ee. Info uueneb jooksvalt.

24. veebruaril saavad harrastajad treeinda koos Kadri Partsiga Haanja suusakeskuses.

Kell 12.00 – esimene suusatrenn algajatele ja kell 14.00 – teine suusatrenn algajatele.

24. veebruaril kell 12.00 toimub harrastajatele kepikõnd koos René Meimeriga Merimetsa terviserajal.

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.