Jaan Kirsipuu ja Kert Martma tegid Nõmme Tervisespordikeskuses terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ raames CFC Rattaklubi ja kõigi liikumishuvilistega koos rattahooajaks ettevalmistavat üldfüüsilist trenni.

Kert Martma on CFC Rattaklubi – Rattakooli peatreener, jalgrattatreener, kes on osalenud edukalt väga paljudel rattavõistlustel. Tal on, doktorikraad, 2013, (juh) Ruth Shimmo; Tiit Land, Study of Biological Membranes and their Components by Capillary Electrophoretic and Mass Spectrometric Methods (Bioloogiliste membraanide ja nende komponentide uurimine kapillaarelektroforeetiliste ning mass-spektromeetriliste meetoditega), Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.

Tasuta avatud treeninguid toimub terviseradade kuu vältel üle Eesti, vaata kava siit: www.terviserajad.ee

Jaan Kirsipuu on mitmekordne Eesti meister nii aja- kui ka maanteesõidus, ta on eesti elukutseline jalgrattur, kel on teiste saavutuste kõrval näiteks neli etapivõitu Tour de France'il ja üks Vuelta a Españal. Ta on kandnud kollast liidrisärki Tour de France'i kuuel päeval.

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöö