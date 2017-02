Terviseradade kuu raames toimusid nädalahetusel Kõrvemaal ja Valgehobusemäel kaks tasuta treeningut, mis olid avatud kõikidele harrastajatele. Suusatrenni juhendas Valgehobusemäel Taivo Kitsing ja jooksutrenni Kõrvemaal Tanel Ader ning Christjan Lään.

Sihtasutus Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõoke soovib kõikidele eestlastele head sõbrapäeva ja kutsub osalema Terviseradade kuu raames toimuvatele tasuta treeningutele, mille kohta leiad infot siit http://terviserajad.ee/vabariigi-terviseks/. “Liikumissõprade jaoks on kõik päevad sõbrapäevad ja meie ootame sõpru iga päev ja iga ilmaga terviseradadele,” lisas Lõoke.

Taivo Kitsingu lemmikspordiala on murdmasuusatamine, millega ta alustas 3 -aastaselt isa juhendamisel ning jätkas kooliealisena juba elukutseliste suusatreenerite käe all. Ta on korduvalt läbinud kõik Eesti suusamaratonid (Estoloppeti meister), osalenud kümnetel muudel kestvusvõistlustel ja -sõitudel. Käib koos suusatrenni aegadest parima sõbraga igal aastal uusi suusa – ja muid emotsioone kogumas ühel kahest Worldloppeti sarja kuuluval välismaa suusamaratonil. Harrastanud veel korvpalli (mitmekordne üliõpilas- ja riigiametnike meister), jalgpalli, karated. Lisaks suusatamisele tegeleb rattasõiduga, matkauisutamisega, rulluisutamisega, rullsuusatamisega, süstasõiduga, ujumisega, jooksmisega, discgolfiga jpm. Tänaseks teinud terviseradadel piltlikult mitu tiiru ümber maakera.