VIDEO: Siiri Visnapuu: astuge oma mugavustsoonist välja

Raimo Tann on Viimsi terviseradade rajameister Karulaugu ja Tädu radadel. Käisime Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks“ puhul külastamas Raimo Tanni ja Siiri Visnapuu trenni ja kepikõnni koolitust.

Siiri Visnapuu on Viimsi valla spordiaktivist, aktiivne harrastaja, jalgratturite liidu asepresident, Pärnamäe külavanem ja Viimsi Spordi üks eestvedajatest.

Raimo Tann on Karulaugu -ja Tädu terviseradade rajameister ning hooldaja, Lubja külavanem ja viimasel ajal ka aktiivne liikumise harrastaja.

Viimsi Spordi näol tegemist tõsiste ja entusiastlike tervisesportlastega, kes on oma eesmärgiks võtnud saada ühiselt liigutama võimalikult paljusiid Viimsi elanikke.

Veebruaris tähistatakse terviseradade kuud „Vabariigi terviseks!“, mille raames kutsutakse kõiki eestlasi aastaringselt terviseradadele liikuma.

Karulaugu ja Tädu terviserajad on mõlemad 2,6 km pikad, puiduhakkekattega ning õhtuti valgustatud.

Looduslikult kaunilt looklevad rajad on nii oma profiililt kui ka meeleolult veidi erinevad. Karulaugu terviserada asub Viimsi keskuses, mistõttu on rajal tunda suuremat melu ning rada on ka tehniliselt veidi raskem. Seevastu Tädu terviserada kulgeb metsas, on oma profiililt tasane ning sobib vaikust, veevulinat ja linnulaulu nautivatele liikumise harrastajatele. Tädu terviserajal on kaks ringi: lühema ringi pikkuseks on 500 m ja pikem ring 2,1 km.

”Vabariigi terviseks!” kulmineerus 24. veebruaril, kui kõik olid oodatud üle Eesti terviseradadele liikuma, et teha ühiselt mitu ringi ümber maakera. Kuid liikuda võiks vähemalt kolm korda nädalas, lisas Visnapuu.

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.

Karulaugu terviserada:

http://terviserajad.ee/rajad/haabneeme-terviserada/