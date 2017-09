VIDEO: Siim Savisaar: Ratastooliga trenni? Miks mitte!

Personaaltreener ja füsioterapeut Siim Savisaar räägib, milliseid võtteid mõned tema kliendid oma arendamiseks rakendavad.





Video tegi: Siim Kinnas Fotowärk .







Euroopa Spordinädala puhul vaatame hetkeks, kuidas personaalsemalt läheneda treeningutele siis, kui liikumist takistab pikemaajaline tervisekahjustus.





Igaühele on oma personaalne viis oma tervise, jõu, vastupidavuse ja välimuse arendamiseks. Siiski on sõnum, et alla anda pole mõtet enne, kui on tehtud viimane hingetõmme.

Kui Sul on endal, sõbral või pereliikmel mõni lühema- või pikemaajalisem tervisemure, siis julgusta teda pöörduma pädeva spetsialisti juurde. Koos on võimalik välja mõelda just Sulle sobiv treeningprogramm, mis saad läbida spordikompleksis koos kõikide teiste spordhuvilistega.