VIDEO | 36. Tartu Maastikumaratoni rada kulgeb Lõuna-Eesti vaheldusrikkas looduses

Emadepäeval, 13. mail joostava 36. Tartu Maastikumaratoni (endise nimega Tartu Jooksumaraton) programmis on tänavu esmakordselt 42 km pikkune maratonidistants.

Hiljuti Eesti parimaks suureks jooksuürituseks valitud Tartu Maastikumaratoni 42 km start on Otepääl ja finiš Elvas, ehk nagu 23 km distantsi puhulgi. 42 km rada on mõnusalt vaheldusrikas, kulgedes üles-alla, paremalt vasakule. Väga pikki ja rutiinseid lõike ei ole, metsateed vahelduvad lühikeste asfaldi- ja kruusateelõikudega. „Raja esimene pool on profiililt raskem, maratonidistantsi algust iseloomustab Otepää piirkonnale iseloomulik vahelduv maastik. Palu-Elva vaheline osa on selgelt tasasem ja väga raskeid tõuse seal pole,“ selgitas võistluste direktor Indrek Kelk.

Võimsaid isiklikke rekordeid maastikumaratonilt oodata pole. „Tegu on maastikul toimuva jooksuga, rada on võrreldes enamike Eesti maanteedel toimuvate maratonidega täiesti ebatüüpiline. Eelkõige on rada sobilik mõnusaks pikaks jooksumatkaks, sobib osalejatele, kelle põhimotivatsioon on looduse ja ägeda raja poolt pakutav elamus,“ ütles Kelk.

Olulise infona tasub välja tuua ka tõiga, et ürituse pikaaegse põhidistantsi ehk 23 km rada ootab ees väike muudatus. Kuna Pedajamäel (umbes 4,5 km stardist) ei saa sealse maaomaniku soovil kasutada ühte heinamaalõiku, siis on rada mulluse 23,4 asemel seekord 23,7 km. Elva lähistel kulgevad 10 ja 5 km distantsid joostakse samadel radadel, mis eelmine aasta.

Soodsaim registreerimine 36. Tartu Maastikumaratonile lõppeb reedel, 13. aprillil. Valikus on 42 km jooks ning 23, 10 ja 5 km jooksu- ja kepikõnnidistantsid. Põhidistantside stardijoonele on oodata ligikaudu 3500 jooksjat ja kepikõndijat.

36. Tartu Maastikumaraton kuulub Eesti Vabariik 100 üritustesarja. Juubeliaastale kohaselt on maratoni medalid, stardinumbrid ja diplomid erikujundusega ning pidulikumad kui kunagi varem. Nii soovime koos osalejatega tähistada Eesti sünnipäeva sportlikult ja väärikalt.