„Vabariigi terviseks“ tehti Eesti terviseradadel maakerale peale poolteist ringi

Terviseradade kuu raames vabariigi sünnipäeva tähistamiseks tehtud üleskutse „Vabariigi terviseks!“ võtsid 24.-25. veebruaril vastu umbes 7000 inimest, kes läbisid üle Eesti paiknevatel terviseradadel joostes, kõndides, suuskadel või jalgratastel kokku üle 65 000 kilomeetrit. Sellega sai sümboolselt maakerale peale tehtud koguni poolteist ringi.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul läks nädalavahetus kenasti korda. “Väga paljude jaoks on tegu traditsiooniga, mida igal aastal oodatakse. Pidupäevadel loodusesse liikuma tulla on tore harjumus ja ühtlasi kingitus, nii iseenda kui ka meie kõigi terviseks. Liikumisrõõm koos heade emotsioonidega on see, mida me terviseradadega regulaarselt pakkuda soovime,” ütles Lõoke.

“Eesti Olümpiakomitee üheks missiooniks on, et sport ja liikumine saaks meie inimeste elamisviisi ja elustiili lahutamatuks osaks. Osaks selle missiooni täitmisel on inimeste teadlikkuse tõstmine läbi avalikke kampaaniate ja teavituste. Teist aastat järjest toimunud terviseradade kuu ja möödunud nädalavahetusel toimunud "Vabariigi terviseks" ettevõtmine osutusid taas edukaks. Üha rohkem inimesi on leidnud endale sobiva liikumisvormi ning treeningrütmi. EOK kutsub kõiki üles Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aastal liikuma vähemalt sada korda ehk keskmiselt kaks korda nädalas. Terviseradade regulaarne külastamine on üks lihtsamaid ja kättesaadavamaid viise selle eesmärgi täitmiseks,” lisas Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi.

Liikumiskilomeetrite arvestus toimus reaalajas Eesti Terviseradade kodulehel www.terviserajad.ee, oma liigutud kilomeetrid said kirja panna kõik soovijad. Kahe päeva jooksul läbisid ligi 7000 inimest kokku üle 65 000 kilomeetrit. Täpsemalt: 43 000 kilomeetrit läbiti suuskadel, 21 000 kilomeetrit kõndides, 1500 kilomeetrit joostes ning 200 kilomeetrit jalgrattal. Populaarseimateks osutusid Nõmme-Harku, Pirita, Kõrvemaa, Aegviidu, Pähklimäe, Tamsalu, Palivere, Jõulumäe, Järvakandi ja Saku terviserajad.

“Liikujaid oli radadel kindlasti rohkem, kui kirja pandi. Liikumine pole hooajatöö ja peaks olema loomulik päeva osa. Meie ootame kõiki radadele 365 päeva aastas ja regulaarselt,” lisas Lõoke.

Eestis on üle saja terviseraja, kus saab joosta, käia, suusatada, rattaga sõita ja jõutreeningut teha, mõnedes kohtades ka discgolfi mängida või uisutada. Meelepärase sportliku tegevuse leiab igaüks. Terviseradade kasutamine on tasuta ning ka aega pole vaja broneerida – tuleb lihtsalt kohale tulla. Liikuda saab vastavalt soovile üksi, sõprade, pereliikmete või isegi viisaka koeraga.

Eesti Terviserajad SA on kolme suure ettevõtte: Merko Ehitus, Eesti Energia ja Swedbank 2005. aastal alanud ühine panus tasuta aastaringsete kodulähedaste liikumisvõimaluste loomisel üle Eesti. Eesti Vabariik 100 puhuks on 100 rada kingituseks Eestile. 2015. aastal alustati siseterviseradade rajamist, mille arv on tänaseks jõudnud 53ni. 2017. aastal alustati linnasiseste liikumisradade arendamisega tänavatel ja linna südames, kus inimesed on lihtsalt jalutamas harjunud käima ning neid on hetkel 4.

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub SA Eesti Terviserajad ja selle kolme põhitoetaja ning Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile koostöös.