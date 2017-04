Ümber Viljandi järve jooksu rekordimees on imetlust väärt

Kõige rohkem kordi ümber Viljandi järve jooksu lõpetanud Benno Viirandi sai personaalse kutse tänavu 1. mail startivale suurjooksule. 58 korda jooksu lõpetanud Viirandile andis tema kodus kutse kätte ümber jooksu peakorraldaja Mati Jürisson.

„Sa oled meile alati oodatud,” kinnitas Jürisson kuu aja pärast 84-aastaseks saavale Benno Viirandile, kes lubas kindlasti ka tänavu stardis olla.

Mustlas elav vanahärra on ümber Viljandi järve jooksu stardis olnud 1958. aastast alates. Vaid 1982. aastal jäi Viirandil startimata, sest ta oli mõni aeg varem murdnud oma jala. Ehkki mees oli valmis startima karkudel, mille ta just jooksul osalemiseks ise valmistas, otsustasid korraldajad, et mehe tervise huvides ei lubata tal raskele rajale minna.

Tervisest rääkides leidis Viirandi, et see on tal just nii hea, kui selles eas võiks olla. Võistlusrajal ta tervisele viidates joosta ei kavatse, vaid läbib 1. mail 11,5 kilomeetri pikkuse distantsi kõndides. „Mulle meeldibki rohkem käimine,” kinnitas ta. Oma võistlemiste kohta on Viirandi pidanud väga täpset arvestust. Ta on võistlustel läbinud kokku ligi 14 000 kilomeetrit ning lõpetanud 124 maratoni, viimase neist eelmisel aastal Vändras.

Ümber Viljandi järve jooksule saavad personaalse kutse ja tasuta stardikoha kõik mehed, kes on lõpetanud vähemalt 40 jooksu või saanud vähemalt kümme esikohta. Naistel on vaja kutse saamiseks lõpetada 20 jooksu. Osaluskordade järgi saab tänavu kutse 22 meest ja seitse naist. Teist aastat sai jooksule kutse selle 11-kordne võitja Pavel Loskutov.

Osaluskordade arvestuses teisel kohal, Benno Viirandi järel, on tallinlane Einart Alus, kes mullu teatas finišis, et tema rohkem ümber Viljandi järve jooksma ei tule. 84-aastane Alust saab tõenäoliselt näha raja ääres, sest 1. mail tahab ta ikkagi Viljandis olla ja sõpradele kaasa elada. Kindlasti soovib ta ergutada oma suurt konkurenti ja sõpra Benno Viirandit, kellega käsikäes on nad lõpetanud kaks viimast jooksu ja pälvinud sellega rohkearvulise publiku marulise aplausi. Alus tegi oma esimese stardi ümber Viljandi järve 1954. aastal. Sel aastal sündinud jõuavad tänavu pensioniikka.

Ümber Viljandi järve jooksu korraldati esimest korda 1928. aastal ja siis startis kuus meest. Osalejate rekord püstitati 2015. aastal kui stardinimekirjas oli 3992 inimest. Baltimaade kõige vanem jooks on sel aastal kavas 88. korda ning osalejaid on oodata ligi 4000.