Sandra Raju on särav, kaunis, julge ja energiline naine, kes jõuab justkui igale poole, olgu see triatlonivõistlus või terviseradade kuu avalik treening. Sandra on Baltikumi ainus Nike Training Club’i (NTC) Master Trainer, ta on kuulunud TTÜ tantsutüdrukute gruppi ja nüüd tegeleb Tallinna Tehnikaülikoolis spordirevolutsiooniga. Sandra on Harku-Nõmme terviseraja püsikasutaja ja nimekirja tema tegemistest võiks veel pikalt jätkata. Ta püüab kõige selle kõrval ka sõpru mitte ära unustada.

Käid sageli Harku- Nõmme terviserajal oma akusid laadimas, mida see Sulle pakub?

Vaheldust ja võimalust oma mõtteid koguda. Kui olen terve päeva tööd teinud ning mul on vaja päeva jooksul läbi elatut läbi mõelda ja ideid seedida, siis lähen alati jooksma. See tõmbab mul loomingulised kraanid veelgi rohkem valla ja eriti head mõtted tekivad mul just siis, kui olen trennis.

” Minge õue – see on kõik tasuta ning värske õhk teeb vaid head.

Mida looduses liikumine Sulle annab?

Värske õhk on minu jaoks nagu süütenöör energiapommi juurde ning kuna Nõmme ja Harku rajad on mu kodule lähedal, siis on sinna minek esiteks väga lihtne ning teiseks vabastav tegevus. Ma olen eluaegne maakas ja loodus kutsub mind alati enne suuri ja kõrgeid maju.

Fotod: Erakogu

” Enesearmastus ei ole inetu egoism – see on see, kui sa teadvustad endale, et ka sina oled oluline.

Kuidas end ise vormis hoiad - nii vaimselt kui füüsiliselt?

Püüan palju liikuda ja ikka trenni jõuda. Läksin elus esimest korda personaaltreeneri juurde (toim: Roman Minlibajev) ja ta ikka piitsutab mind korralikult, aga ma ei vingu - mulle nii meeldibki. See spordiinimese elu on päris väsitav elukutse – pead olema valmis nii füüsiliselt kui mentaalselt, sest mõlemad sõltuvad teineteisest. Terves kehas terve vaim!

Miks on oluline inspireerida üha rohkem eestlasi terviseradadel liikuma?

Terve Eesti on rikkam Eesti ja seda väga paljudel erinevatel tasanditel, kui hoolitseme iseenda eest, siis on kindlam, et suudame ka teiste eest hoolt kanda. Tihti jääb see enesearmastus meil teisele kohale, kuigi see peaks olema just prioriteet. Ärge saage valesti aru, enesearmastus ei ole inetu egoism – see on see, kui sa teadvustad endale, et ka sina oled oluline. Kui sa iseenda eest ei suuda hoolt kanda, siis ei suuda sa seda teha kellegi teise jaoks samuti mitte. Kui lennukis peaks tekkima hädaolukord, siis pead samuti kõigepealt panema maski pähe endale selleks, et saaksid aidata inimesi enda ümber. Rumalalt tegutsedes võid käituda hävituslikult kõigi vastu. Ning miks ma tahan motiveerida? Sest tihti on vaja ainult seda ühte lüket, lauset, pilti, üleskutset või ükskõik mida, et anda inimestele stiimul ja põhjus end aktiivsema elu poole tõmmata. Ma olen valmis seda tegema.

” Lihtsalt mine lifti asemel treppidest. Astud sammu, teise ja kolmanda ning kui oled end juba „käima saanud“, siis lihtsalt liigu edasi.

Kroodi rajad Foto: Madis Veltman

Kas koos on lõbusam terviserajal või üksinda?

Oleneb, mis eesmärgiga sa sinna lähed. Kui ma lähen mõtteid mõlgutama, siis kindlasti üksi, kuid kambakesti on väga palju motiveerivam eriti siis, kui lähed rasket treeningut läbima. Ma ei olegi veel otsustanud, kumb mulle rohkem meeldib – kas üksi või kambas "piinlemine". Üldiselt olen pannud tähele, et sport ühendab. Minge ja tehke trenni!

” Kõik, mis on väärt saavutamist, nõuab meilt mingil määral ohverdusi – olgu see siis töö, eraelu või sport.

Foto: Vallo Kruuser

Kas paarisuhtes toetavad teineteist pigem vastandid või sarnased?

Ma arvan, et võti on tasakaalus ning teineteise mõistmises. Kompromisside tegemine ning enda vigade tunnistamine on samuti väga olulised aspektid ning ära ei saa unustada ka huumorit. Ilma naljata pole võimalik suhet värske ja toimivana hoida. Paarid, kes naeravad koos, purjetavad koos ka lõpuni.

Mis on Su isiklik liikumisalane missioon suuremas plaanis?

Tahaksin jõuda ka nendeni, kes ütlevad, et liikumine on nende jaoks ebameeldiv tegevus. Ma tahaksin nad leida ja neile tutvustada, et treening ei pea olema ülepeakaela raske ja kontimurdev tegevus – see võib olla lõbus ja mõnus ajaveetmise viis, kui seda õigesti alustada ning vastavalt võimetele praktiseerida. Tahaksin, et inimesed mõistaksid - ka juba väiksemastki liigutamisest saab tervis kasu.

Kuidas hoonetes treppe ja koridore ära kasutada ja enda kasuks tööle panna?

See pole tegelikult väga keeruline – lihtsalt mine lifti asemel treppidest. Astud sammu, teise ja kolmanda ning kui oled end juba „käima saanud“, siis lihtsalt liigu edasi. Olen tähele pannud, eriti kui lennujaamades treppe kasutan, et inimesed jälgivad treppidel kõndijaid, samal ajal kui nad eskalaatori peal on. Justkui kerge ‘’muidugi, miks ma ise selle peale ei tulnud’’ pilguga ja päris mitmel korral on järgmiste treppide juures inimesed eskalaatori asemel treppidest kaasa tulnud. Seda on päris lahe jälgida, eeskuju õpetab. Kui muud ei leia, siis sinu motivatsioon võibki olla see eeskuju. Kui mitte sina, siis kes veel?

Mis on Su järgmine liikumisalane unistus isiklikus kontekstis?

Mul neid paar tükki ikka on, aga minu suured salasoovid ulatuvad Eesti riigipiiridest väljapoole. Tahaksin tutvustada Eestit kui üht ägedamat (spordi)riiki tervele maailmale. Meil on nii palju anda, seda tuleb vaid õigete vahenditega väljapoole kommunikeerida. Järjepidavus on võti. Kui keegi tahab kaasa aidata, siis hüpaku paati!

On Sul mõni soovitus harrastajatele?

Ära anna alla. Iga muutus võtab aega.

Kuidas soovitad lapsi tuua rohkem liikumise juurde?

Vanemate eeskuju kaudu. Võib ju öelda, et koolis ei tegeleta liikumisega piisavalt, aga olgem ausad – lõpuks saab kõik ikkagi alguse kodust. Eeskuju õpetab – oleme siis oma lastele heaks eeskujuks, sest nemad on need, kes peavad meid ning Eesti riiki tulevikus edasi viima.

Kas ilma raske tööta ka tulemusi saab?

Saab, aga need tulemused on kesised. What you give is what you get. On ka neid, kes ongi sündinud, kuldlusikas suus, aga leian, et Eesti inimene üldiselt nii ei ela. Kõik, mis on väärt saavutamist, nõuab meilt mingil määral ohverdusi – olgu see siis töö, eraelu või sport.

Milline oli Sinu viimane puhkus?

Mul on selle puhkusega natuke pahad lood – ma kipun seda mitte tegema ning eks see maksab pikas perspektiivis valusalt kätte. Viimane kord, kui ma ikka päris-päris puhkasin, oli vist möödunud suvel.

Milline näeb välja Sinu treeningnädal?

Oleneb nädalast. Hetkel on tempo olnud väga aeglane ja koormus madal, aga nüüd hakkab vaikselt samm-sammult tõusma. Eks mida suve poole, seda intensiivsemaks mu graafik muutub. Tegelikult ootan juba põnevusega, et saaksin trenni tegemise juurest treenimise peale üle minna.

Mis on Su suurim kirg ja suurim nõrkus?

Suurim kirg on vist muusika ja suurim nõrkus on see, et ma armastan kohutavalt magusat.

On Sul endal liikumise maailmas eeskujusid?

On, aga mitte väga palju. Ma jälgin, mida teised teevad, ning võtan igaühe juurest selle, mis mulle vajalik ning meelepärane on – suuri mentoreid ei ole.

Miks võiksid naised teha rohkem jõutreeninguid?

Sest prink tuhar ning kenad kõhulihased pole mitte ainult visuaalselt ilusad, vaid aitavad meil ka igapäevaelus paremini hakkama saada – kui on vaja autot kraavist välja lükata või raskete poekottidega viiendale korrusele ronida, siis selleks on jõusaalis käivad naised palju võimekamad.

Mida annab Sulle tants?

Emotsionaalse laengu ning võimaluse oma kambaga koos olla. Kuna olen tantsumaailmast nüüdseks eemale astunud, siis on see minu jaoks väike pääsemine igapäevarutiinist ning kui vähegi võimalik, siis hüppan oma TTÜ Tantsutüdrukutega koos trennisaali.

Kas Argentina tango paneb südame põksuma?

Ma ei tea, ma pole seda kunagi tantsinud, kuid vaadata on väga ilus.

Kui palju oled sel aastal saanud talverõõme nautida?

Käisin puhkusel Austrias ning olen paar korda Kõrvemaale suusatama jõudnud – see on kahjuks kõik. Aga üldiselt olen rohkem lumelaua naine!

Mida soovid terviseradade kuu raames Eesti harrastajatele?

Minge õue – see on kõik tasuta ning värske õhk teeb sulle vaid head. Ja võta sõbrad kaasa!