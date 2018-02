TREENERILT HARRASTAJALE: Kersti Ojalill: aeg terviseradadel on kvaliteetaeg iseendale

Kersti Ojalill on särav kaunis naine, kes on juba pikki aastaid olnud tuntud tegija treeningute maailmas. Talle meeldib liikuda palju värskes õhus, nii on ta lemmikuks Viimsis kodu lähedal asuv Karulaugu terviserada. Ta tegeleb taliujumisega ja harrastab joogat.

Kersti on Viimsi Spa spordiklubi peatreener, Reebok treener, omab Eesti Olümpiakomitee aeroobika- ja rühmatreeneri 7. kutsetaset ning juhendab muuhulgas Les Mills BODYBALANCE® ja CXWORX®, treeninguid. Ta on ka Nordic regioonis Les Mills kontsepttreeningute Master Trainer ehk treenerite koolitaja.

Mida pakub Sulle terviseradadel liikumine?

Terviseradadel liikumine aitab avastada kaunist ehedat Eestimaa loodust koos oma aastaaegadega. Värskes õhus liikumine annab hea enesetunde. Kindlasti on see hea vaheldus siseruumides treenimisele. Terviserajad kosutavad nii hinge kui ihu - see on kvaliteetaeg iseendale.

Millised on Sinu lemmikrajad Eestis?



Minu lemmikrada on Viimsi Karulaugu terviserada, mis paikneb võimsal klindiastangul. Imeline ürgne loodus, saepurukate, mõnusalt künklik, valgustatud rada 2,6 km. Hetkel on kasutuses nii klassika - kui ka uisutehnika suusarajad. Rohkem kui 200 astmega väljakutseid pakkuv Põhja Konna trepp on ideaalne intervalltreeninguks.

” 1 tund treeningut on ajaliselt 4% inimese ööpäevast. Kasutades need 4% teadlikult aktiivseks liikumiseks, muudame oma ülejäänud 23 tundi päevast tunduvalt produktiivsemaks ja kvaliteetsemaks. Kersti Ojalill

Kersti Ojalill Kersti erakogu. Foto: Getter Kuusmaa

On Sul mõni soovitus algajatele Terviseradade kuu ja kogu aasta raames?

On suurepärane, kui Sinu kodu lähedal paikneb terviserada, kuhu on võimalus minna aastaringselt sportima. Samas pole terviseraja puudumine kunagi takistanud sportimist. Iga tänav ja tee on terviserada, kus saab harrastada edukalt paar korda nädalas tunnike tempokat kõndi. Kõige tähtsam on muuta oma treeningud elustiiliks ja olla järjepidev ning kannatlik.

Mõni soovitus edasijõudnutele?

Rohkem intervalltreeninguid.

Sina ja loodus?

Armastan loodust, veekogusid, päikest. Looduses viibimine teeb meele klaariks ja on palju lihtsam oma elus prioriteedid paika saada – ning eristada olulist ebaolulisest!

Kuidas sai alguse Sinu enda liikumisetee?

Alates 4. eluaastast alustasin võistlustantsu treeningutega klubis “Leevi”. Tegelesin sellega 7 aastat. Edasi käisin juba teismelisena erinevates rühmatreeningutes. Lühiajaliselt olen käinud ka ujumis - ja kergejõustiku- trennis.

” Kõige tähtsam on muuta oma treeningud elustiiliks ja olla järjepidev ning kannatlik. Kersti Ojalill

Kuidas jõudsid treeneriameti juurde ja mis on Sind selle töö juures motiveerinud?

Alustasin treeneriametis aastal 2000. Olin harrastanud paar aastat aeroobikat ning otsustasin minna FAF aeroobikatreenerite koolitusele. Kindlasti oli mul rühmatreeneri ametit omandades eeliseks ka see, et olin lapsepõlves võistlustantsuga tegelenud.

Kui olin paar aastat treenerina töötanud, tundsin vajadust oma teadmisi veelgi süvendada ning otsustasin minna õppima Tartu Ülikooli kehakultuuri erialale. Lisaks ülikooliõpingutele olen viimased 15 aastat erialaselt palju reisinud ning täiendanud oma oskusi erinevates riikides.

Jätkuvat motivatsiooni pingutamiseks annavad treeningust saadud heaolu- tunne ning õnnelikud ja rahulolevad kliendid.

Milline on hea treener?

Teadmishimuline, kirglik, arenguvõimeline, motiveeriv, inspireeriv, empaatiline, hea suhtleja, sihikindel, positiivse ellusuhtumisega, kannatlik, siiras, aus, särasilmne.

Miks võiks inimesed treeneritelt nõu küsida?

Et võimalikult efektiivselt ja turvaliselt liikuda oma sportlike eesmärkide saavutamise poole.

” Ole avatud proovima ka uusi ning huvitavaid treeninguid rutiini murdmiseks. Kersti Ojalill

Korraldad SPA ja SPORT sportliku nädalavahetust 13-15. aprillil Meresuu SPA hotellis Narva-Jõesuus, mis seal toimub?

Seal on võimalus veeta meeleolukalt sportlik kevadine nädalalõpp osaledes erinevates põnevates rühmatreeningutes särtsakate ja inspireerivate treenerite juhendamisel, nautida lõõgastavaid spa mõnusid ning toredat sportlikku seltskonda.

Lisaks minule juhendavad treeninguid Peeter Karask, Maris Benita, Piret Kasak. Külalisesinejaks on Erik Orgu toitumisloenguga "Kuidas optimeerida toitumist ja treeningut parima vormi saavutamiseks”.

Lisainfo: http://www.spatallinn.ee/offer/meresuu-spa-ja-sport/

Kust Sa ammutad hingejõudu?

Kindlasti annab ka see nädalavahetus hingejõudu. Kuid suuremas plaanis on hea uni ja täisväärtuslik toit väga olulised, et säravana püsida! Kvaliteetaeg lähedastega on väga toetav! Õpin Tallinna Rahvaülikoolis õlimaalimist, oma südamelähedaste hobidega tegelemine annab suure sisemise rahuolutunde! Ka reisimine pakub hingele inspiratsiooni. Kohtumine inspireerivate inimestega paneb ka sees paljud asjad liikuma! Ning muusika on vägagi vägev meedium.

Kuidas hoida end aastaringselt motiveerituna liikumises?

Leia endale meelepärane spordiala, mida tõeliselt naudid. Ole avatud proovima ka uusi ning huvitavaid treeninguid rutiini murdmiseks.

” Järjepidevuse kaudu tasapisi endale jõukohaseid koormusi kasvatades paraneb füüsiline vorm. Kersti Ojalill

Kuidas targalt treenida? Kuidas endale eesmärke seada?

Tarkus seisneb mitmekülgsuses ja tasakaalustatud treeningutes. Parima treenituse saavutamiseks on vajalik nii kardio, lihasvastupidavuse kui ka taastavate treeningute harrastamine õiges vahekorras.

Mis on elus oluline?

Hea tervis, armastus, huumorimeel.

Miks on niivõrd oluline liikuda igal nädalal? Miks on oluline järjepidevus?

Oma füüsilise vormi parandamiseks on vaja regulaarseid ning süstemaatilisi treeninguid pikema perioodi vältel. Järjepidevuse kaudu tasapisi endale jõukohaseid koormusi kasvatades paraneb füüsiline vorm.

Mis on elu suurim rikkus?

Hea tervis on elus suurim rikkus!

Mis on Sinu lõpusoovid eestimaalastele Tervisradade kuu puhul?

Kasutage meie võrratuid tervisradasid, kuid pidage meeles, et iga tänav ja tee on samuti terviserada. Maakodus Peipsi ääres käin tihti kõndimas mööda Eesti pikimat tänavküla. Seega pole terviseraja puudumine takistuseks. Liikugem hea tujuga kogu aasta jooksul!

” Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös Kersti Ojalill

