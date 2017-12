TOP 5 | Spordiklubid, millega aastal 2018 liituda

Selleks, et viia täide aasta lõpus hoolega jagatud lubadus end uuel aastal taas käsile võtta ning eesootavaks suveks lõpuks ometi ideaalsesse vormi ajada, oleme välja selekteerinud parimad spordiklubid, mis selle vaevalise tee sinu jaoks võimalikult sujuvaks sillutavad.

Arctic Sport Club

Üks väheseid täisteenust pakkuvaid spordiklubikette Eestis. Siin on uute seadmetega varustatud avar jõusaaliala, kus ei pea kunagi ühegi masina järjekorras ootama, samuti laias valikus rühmatreeninguid kogenud ja kõrge kvalifikatsiooniga treenerite juhendamisel, mõnus basseiniala ning saunad trennijärgseks lõõgastumiseks.

Riietusruumis on suurepärased võimalused, et end pärast trenni kenasti korda seada. Mõeldud on kõigele – juuksesirgendajast vatitupsukesteni välja. Parkimine on maja ees asuvas suures parklas tasuta ja võsukesed saab trenni ajaks rahuliku südamega toredate hoidjatega lastetuppa mängima jätta.

Pärast liitumist tehakse igale kliendile klubis tuur ning määratakse oma personaalne kliendihaldur, kelle poole küsimustega pöörduda. Liikmetel on soovi korral õigus kahele tasuta personaaltreeneri konsultatsioonile ja reisile minnes on võimalik leping ajutiselt peatada. Tegemist on spordiklubiga, mis hiilgab personaalse lähenemise ning kõrge kvaliteediga. Teenuste ja võimalustega saab lähemalt tutvuda siin.

Audentes Fitness

Koht, kus end targalt ja läbimõeldult treenida, olgu siis eesmärgiks tervist parandada, kaalu langetada või keha vormida. Klubi on tuntud heade tingimuste ja mitmekülgsuse poolest, võimaldades aasta ringi treenida jõusaalis, ujulas, rühmatreeningustuudios, squash’i-väljakul, spinningusaalis ning kergejõustikuhallis ja -staadionil.

Rühmatreeningute hulgast leiab nii algaja kui ka edasijõudnu endale meelepärase stiili, kusjuures igal hooajal lisandub tunniplaani mitu uut ja huvitavat rühmatreeningut. Valikus on suurema lihasekoormusega, aga ka rahulikud keha ja meele tunnid, samuti tantsulised ning muud aktiivse liikumisega treeningud. Selle aasta populaarseim valik on olnud veetreening Suppama HIIT.

Avar ja valgusküllane jõusaal jaguneb kardioseadmete, jõuseadmete ning vabade raskuste alaks, pakkudes jõu- ja aeroobseks treeninguks hulganisti võimalusi. Igal hooajal saab osa võtta ka võistlussarjast „Jõusaali täht“.

Need, kes eelistavad individuaalset lähenemist, saavad kasutada personaaltreeneri abi, osaledes keha vormimise või salenemisprogrammis.

Et rahuliku meelega treeningule keskenduda, saab lapsed mängutuppa hoidja hoolde jätta. Pärast sportimist aga ujulakompleksis mitmes mullivannis ning leili- ja aurusaunas mõnuleda. Või siis 25 meetri pikkuses kuue rajaga basseinis ujumistehnikaid lihvida, samal ajal kui lapsed spetsiaalselt neile mõeldud basseinis sulistavad. Rohkem infot leiad siit.

Spordiklubi Reval-Sport

Siit leiab sobiva spordiala igas vanuses liikumist armastav inimene.

Paketid sisaldavad viit rühmatreeningut, avara varustusega jõusaali ja üheksa basseiniga veekeskuse külastust. Kui aga ikka veel peaks tekkima küsimus, miks just selle spordiklubi kasuks otsustada, siit mõningad lisaargumendid. Reval-Sport pakub:

1. suurima ja parima varustusega jõusaali Eestis;

2. kõige mitmekülgsemat rühmatreeningut;

3. professionaalseid personaaltreenereid;

4. igale klubiliikmele tasuta tugitreenerit;

5. 9 erineva basseiniga veekeskust;

6. 5 erineva saunaga saunakeskust;

7. treeningute ajaks tasuta parkimist Tallinna südalinnas;

8. pikki lahtiolekuaegu vahemikus kell 06.00–24.00;

9. ema ja beebi treeninguid;

10. ujumiskursusi täiskasvanutele ja lastele.

Sedavõrd mitmekülgsete võimaluste juures ei jäägi muud üle, kui asuda otsustavalt oma tervisesse investeerima. Täpsema info leiad siit.

Golden Club

Klubi eesmärk on pakkuda kvaliteetset teenust ning avaraid ja puhtaid tingimusi, vältides treeningsaalide ülerahvastatust. Personaalset lähenemist saab nautida igal sammul, klienditeenindusest treeninguteni.

Maailma juhtiva tootja Life Fitnessi seadmetega sisustatud jõusaalis on palju avarust, õhku ning ruumikust, et planeeritud treeninguid segamatult läbi viia. Ideaalne koht nii algajatele kui ka neile, kellele on jõusaalis treenimine kujunenud igapäevaseks rutiiniks.

Rühmatreeningute maksimaalseks osalejate arvuks on 12, mis tagab piisava liikumisruumi ja treeneri tähelepanu. Eriti populaarseteks on kujunenud lihastreeningud treeningseadmel Synrgy 360 XL, samuti Escape Fitnessi vahenditega. Lisaks muidugi Les Millsi kontseptuaaltrennid, erinevad keha ja meele stiilid ning tantsutund. Oma koha tunniplaanis on leidnud ka harivad loengutsüklid ja eritreeningud.

Golden Clubi treeningpakett sisaldab esmast kohtumist personaaltreeneriga. Oma treeningute ja toitumisharjumuste planeerimiseks saab kuldaväärt abilise valida ligi 15 personaaltreeneri seast.

Golden Club avab 2018. aastal kaks uut klubi – kevadel Rotermanni kvartalis ning sügisel Viimsi Karulaugu spordikeskuses. Rohkem infot leiad Facebookist, Instagramist ja kodulehelt.

Arigato Spordiklubi

Arigato tähendab jaapani keeles „tänan“. Lihtne ja loomulik sõna, mis loob mõnusa tunde ja arusaamise, et oled alati oodatud. Spordiklubi eesmärk ongi luua oma külalistes tunne, nagu oleks tegu nende teise koduga. Teenindus on paindlik ja kliendikeskne, sama põhimõte kehtib ka liikmelepingu tingimuste ning treeningvõimaluste puhul.

Spordiklubi avab oma uksed argipäeviti juba kell 6, et ka hommikused treenijad saaksid päeva energiliselt alustada. Läbi kahe korruse laiuvates avarates jõusaalides on külalistele kasutada tipptehnoloogiline Techogymi seadmepark, mis võimaldab vastavalt oma eesmärkidele treenida. Lisaks saab siin Hot Yogat praktiseerida.

Arigato majas tegutseb ka unikaalne toiduklubi "Toiduga sõbraks", millega on oodatud liituma kõik need, kes soovivad oma söömisharjumusi muuta. Olgu eesmärgiks kaalulangetamine, rõõmsam meel või rohkem energiat, toiduklubi on just see õige koht, kust abi ja inspiratsiooni leida.

Arigato Spordiklubisse on oodatud kõik need, kes hindavad head seltskonda, pidevat arengut ning soovivad olla tervemad ja energilisemad. Rohkem infot vaata siit.