Veebruaris tähistatava terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ raames viivad mitmed tuntud tipp- ja harrastussportlased ning treenerid terviseradadel läbi avatud treeninguid, kuhu on tasuta oodatud osalema kõik liikumishuvilised.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on kogenud sportlaste ja treenerite antavad avatud treeningud suurepärane võimalus oma liikumisharjumusele uus hoog sisse lükata. „Kes on liikumisega alustamas, saab ammutada häid nõuandeid ja julgust. Kes on juba kogenud liikuja, saab küsida näpunäiteid tehnika ja uute harjutuste kohta treeningu mitmekesistamiseks. Uut innustust saavad igal juhul kõik ning lisaks elamuse spordikangelastega koos sportimisest,“ rääkis Lusmägi.

Esimene võimalus spordikuulsuse juhendamisel treenida avaneb juba sel laupäeval, 11. veebruaril kell 11, kui Jaan Kirsipuu koos treeneri Kert Martmaga ootavad kõiki huvilisi ühistreeningule Nõmme Tervisespordikeskuses. Jalgratta võib sedapuhku koju jätta – tegemist on klassikalise jalgratturite hooajaks ettevalmistava treeninguga, kus põhirõhk on üldfüüsilise jõubaasi loomisel ning kere tugilihaskonna arendamisel.

Kolmapäeval, 15. veebruaril algusega kell 18.30 kutsuvad Pirita terviserajale Lükati silla juurde avatud treeningule Tõnu ja Toomas Tõniste. Liikumishuvilistel ei tasu lasta end juhendajate olümpiamedalitest heidutada, sest kolmapäevaks on neil plaanis pakkuda tund-poolteist kõigile sobivat mõnusat üldtreeningut – rahulik jooks ja jõuharjutused vabas õhus. Jõukohased harjutused ja tempo leitakse kõigile vanusest ja vormist hoolimata. Kes tahab, saab proovida ka neid harjutusi, mis omal ajal andsid Tõnistetele nende treeneri hinnangul maailma parima füüsilise vormi.

Tasuta avatud treeninguid toimub veebruarikuu vältel üle Eesti. Suusahuvilised on oodatud sel laupäeval kell 12.00 Järvamaale Valgehobusemäele, kus kogenud harrastussuusataja Taivo Kitsing viib läbi klassikalise tehnika suusatreeningu algajatele. Jooksuhuvilised on teretulnud pühapäeva keskpäeval Kõrvemaale, kus trenni kutsub sealsetest metsadest pärit Tanel Ader. 21. veebruaril kell 18 juhendab Mihhail Kõlvart liikumistreeningut Põhja-Tallinnas Stroomi rannas ja 22. veebruaril kell 18 Lasnamäe Pae pargis.

Kõigi terviseradade kuu raames toimuvate treeningute kavaga saab tutvuda Eesti Terviseradade kodulehel www.terviserajad.ee. Info uueneb jooksvalt, nii et neid lehti tasub külastada ikka ja jälle. Treeningule saab end registreerida Facebookis, aga võib ka lihtsalt kohale tulla.

Pikaajalise suusaharrastaja Taivo Kitsingu sõnul on liikumise ja spordi nautimisel oluline osa targal treeningul ja õigel tehnikal. „Juhendatud treeningud terviseradadel annavad tervisesportlastele võimaluse omandada teadmisi ja oskusi treeningu põhitõdedest ja spordialade tehnikast ning selle abil jõuda kiiremini ka oma tegevuse nautimiseni. See omakorda suurendab tõenäosust, et inimene jätkab regulaarse liikumisharrastusega tegelemist,“ selgitas Kitsing. „Kutsun kõiki, nii aktiivseid liikujaid kui ka liikumisharrastusega alles tutvust sobitavaid inimesi terviseradadele liikuma,“ lisas ta.

Kogu kuu vältel jagatakse terviseradadel “Rajavallutaja klubikaarte”, mida võib nimetada ka aastaseks tasuta treeningpaketiks terviseradadel. Siis ei pea muretsema, et rahakotis või taskus pole ühegi spordiklubi liikmekaarti. ”Vabariigi terviseks!” kulmineerub 24. veebruaril, kui kõik on oodatud üle Eesti terviseradadele liikuma, et teha ühiselt mitu ringi ümber maakera. Liikumiskilomeetrite arvestus toimub reaalajas internetis, kirja saab ennast panna Terviseradade kodulehel ja liituda väljakutsega Endomondos.

Hetkel on Eestis üle saja terviseraja, kus saab suusatada, joosta, käia, rattaga sõita ja jõutreeningut teha, mõnedes kohtades ka discgolfi mängida või uisutada. Meelepärase sportliku tegevuse leiab igaüks. Terviseradade kasutamine on tasuta ning ka aega pole vaja broneerida – tuleb lihtsalt kohale tulla. Liikuda saab vastavalt soovile üksi, sõprade, pereliikmete või isegi viisaka koeraga. Kõik terviseradade kuust osavõtjad on lahkesti palutud lisama oma sotsiaalmeediapostitustele hashtagid #terviserajad ja #terveeestieest

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.