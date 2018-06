Tartu Rulluisumaraton üllatab juubeliaastal uue programmiga

Enne rulluisumaratoni on Tartu Maratoni Kuubiku sari täpselt poole peal. Meestest on kolme etapi järel liider tiitlikaitsja Sander Linnus, kellel on koos 3098 punkti. Talle järgnevad Rait Pallo ja Ivo Suur vastavalt 3020 ja 3002 silmaga. Naistest juhib sarja Mare Ulp. Täielik Kuubiku paremusjärjestus on nähtav SIIT.