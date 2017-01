Eeloleval pühapäeval, 15. jaanuaril tähistatakse Tartus Tähtvere spordipargis rahvusvahelist lumepäeva, mis ühtlasi on ka 44. Tartu maratoni programmi avaürituseks.



Pereüritusena mõeldud FIS World Snow Dayl tehakse palju põnevat. Näiteks pakutakse osalistele kogenud treenerite käe all suusaõpet, peetakse erinevaid mänge ja osavusvõistlusi ning samuti toimub Limpa suusakooli sünnipäevapidu.

Algselt koos rahvusvahelise lumepäevaga planeeritud Tartu Maratoni traditsioonilise ühistreeningu läbiviimiseks on täna lumeolud siiski liialt kesised, mistõttu keskendub korraldustiim Tähtvere spordipargis läbiviidavale lumepäeva üritusele. Üritus on tasuta ja kestab kella 10st 15ni, registreerimine leiab aset kohapeal.

44. Tartu maratoni toimumiskuupäevaks on 26. veebruar. Kavas on 63 km ja 31 km pikkused distantsid. Soodusregistreerimise voor on avatud kuni 3. veebruarini. Nädal enne põhisõite toimuvad Avatud Raja sõidud ja 5. Tartu Teatemaraton, millele soodsaim registreerimine lõppeb samuti 3. veebruaril.