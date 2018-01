Tartu maratoni peakorraldaja: rääkisin just Otepäält Elva suunas sõitnud rajameistriga, kes oli üsna heas tujus

Tartu 45. suusamaratoni eel on ilmaolud paranenud ja suure tõenäosusega toimub ligi 60-aastase ajalooga üks vanimaid suusamaratone 18. veebruaril originaaltrassil.

"Rääkisin pool tundi tagasi just rajameistriga, kes sõitis traktoriga Otepäält Elva suunas ja ta oli üsna heas tujus," vahendab Kelgu värsket infot ERR-i spordiportaal. "Kui nüüd homseks lubatud lumesadu ka paika peab, siis võib juba nädalavahetuseks valmis saada Tartu suusamaratoni originaaltrass, vähemalt Otepää ja Palu vahel."

Tartu 45. suusamaratonile on eelmise nädala seisuga kirja pannud 2400 suusasõpra. "Heitlikud lumeolud on arusaadavalt huviliste arvu kahandanud, aga ma usun, et kui võistlus toimub põhirajal, siis see number kasvab. Meie oleme valmis hoolitsema 4000-4500 suusataja eest," lisas Kelk.