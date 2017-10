Tartu Maratoni Kuubiku sarja juhib vaid 14-aastane neiu

Viljandi koolitüdruk Kärt Hüva oli tõsiselt jahmunud, kui sai pärast Tartu Maratoni Kuubiku sarjas läbitud rulluisumaratoni teada, et on tõusnud naiste arvestuses sarja üldliidriks, kirjutab ajakiri Sport.

„Ma ei uskunud, kui mulle pärast rulluisumaratoni öeldi, et olen sarjas esimesel kohal. Rääkisin treenerile ka ja tema arvas alguses samuti esialgu, et olen liider omavanuste seas,” on Kärt veel praegugi oma saavutuse üle üllatunud ja arvab, et lõpuni tal esikohta siiski säilitada ei õnnestu. Kuidas aga tegelikult läheb, saab selgeks pärast Tartu linnamaratoni, mis toimub juba sel laupäeval.

Kärt on läbi ja lõhki sporditüdruk. Treeningutega alustas ta esimeses klassis, kui läks iluvõimlemistrenni. Praegu kuulub Kärt Sakala suusaklubisse, kelle treeningud toimuvad nii Viljandis kui selle lähemas ja kaugemas ümbruses asuvates spordikeskustes. Oma pitseri paneb suusatamisele muidugi lumepuudus ja valgeid kunstlumeradu tuleb sageli otsimas käia kodukohast kaugemal – Põltsamaal, Tehvandil, Jõulumäel –, aga nii saavad suusasõidud hoolimata kesistest tingimustest ikkagi tehtud. Suusanoorte treeningud on üldse väga mitmekülgsed, sageli kasutatakse võimalust treenida ümber Viljandi järve kulgeval rajal ja Holstre-Polli spordikeskuses. „Jookseme, matkame, sõidame rullide ja rattaga, ujume, mängime erinevaid pallimänge ja teeme imitatsioonitreeninguid,” loetleb tüdruk. „Kevadel ja sügisel treenin umbes 4–5 korda nädalas, talvel neli korda ja siis on peaaegu igal nädalavahetusel lisaks võistlused.”

14-aastaselt Kärt veel kindlale stiilile või distantsile otseselt spetsialiseerunud ei ole, aga kõige rohkem meeldib talle sõita klassikalises stiilis pikemaid distantse.

Kärdile meeldib võistlustel käia. Ta tunnistab, et teda motiveerib medal ja seni saadud medalite jaoks on tal kodus ka kindel koht. „Medal on minu jaoks suure tähendusega. Kui ema teeb ettepaneku kuhugi võistlusele minna, siis ma alati uurin, kas seal medali saab, ning siis otsustan. Medalid on mulle olulised, esikolmikukoha eest saadud medalid on eriti suure tähendusega,” räägib Kärt.

Edukas esinemine Tartu Maratoni Kuubiku sarjas on tõestuseks, et Kärdile sobivad pikemad kestvusalade distantsid. Kuna ta käib suusatrennis, siis eeldatakse automaatselt, et tema lemmik ongi suusatamine, aga Kärt tunnistab, et kõige rohkem on talle võistlusdistantsidest meeldinud hoopiski Kuubiku sarja maastikuratta etapid. „Võib-olla sellepärast, et ma ei tee kogu aeg rattatrenni, aga mulle meeldivad künkad, mättad ja isegi pori,” räägib ta.

„Eelmise sügise rattamaraton oligi kõige ägedam, sain siis just uue ratta ja kuigi ma sõitsin väga palju üksi, läks kogu tee kiirelt ja mul oli kogu aeg suurepärane enesetunne, ma ei väsinud ära. Väga positiivne emotsioon,” meenutab ta.

