Tartu Jooksumaraton sai uue nime ja distantsi

Pikkade traditsioonidega Tartu Jooksumaraton tuleb tänavu uue nime all – emadepäeval juba 36. korda peetav jooksuüritus kannab alates sellest aastast nime Tartu Maastikumaraton. Lisaks täieneb murdmaajooksu programm 42 km distantsiga.

Maastikujooksu viimatine nimevahetus jääb 2000. aastasse, kui Tartu Sügisjooksust sai Tartu Jooksumaraton ning üritus nihutati sügisest kevadesse. Võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul on seekordne nime muutmine eelkõige seotud jooksu toimumisega maastikul. „Jooksumaraton ei leidnud inimeste hulgas paraku sellist kasutust nagu lootsime, sest rahvasuus nimetati seda näiteks kevadjooksuks või kevadiseks Tartu jooksuks. Kuna soovime selgemalt väljendada jooksu iseloomu – maastikul toimuv jooks –, siis sellest tulenevalt otsisimegi lahendust, mis aitaks osalejatel selle jooksu isikupära ja nime paremini kokku viia,“ ütles Kelk.

Olulise uuendusena lisandub Tartu Maasikumaratoni programmi 23, 10 ja 5 km distantside kõrvale ka täispikk ehk 42 km maratonidistants. „Üks maratonidistantsi lisamise põhjus on see, et kevadperioodil ei ole meil Eestis mitte ühtegi suurt maratonijooksu, ammugi mitte maastikul peetavat maratoni. 42 km distantsi programmi lisamiseks tundub praegu õige aeg olevat, sest maratonijooksu populaarsus Eestis on jätkuvalt tõusuteel,“ rääkis Kelk.

42 km rada kulgeb sarnaselt 23 km-le Otepää ja Elva vahel (10 ja 5 km distantsid joostakse Elva külje all – toim.) ning on sarnane Tartu Rattamaratoni 40 km rajale. Tartu Maastikumaratoni rajakaardid avaldatakse pärast 45. Tartu Maratoni.

Mullu võttis Tartu Jooksumaratoni programmilistest üritustest osa rekordilised 10 205 jooksjat ja kepikõndijat.

36. Tartu Maastikumaraton joostakse 13. mail. Lisainfo ja registreerimine SIIT.