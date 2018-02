Täna tehakse Eesti terviseradadel „Vabariigi terviseks!“ tiir ümber maakera

Veebruaris toimuv terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ jõuab haripunkti täna, 24. veebruaril, mil kõiki eestimaalasi oodatakse üle Eesti paiknevatele terviseradadele liikuma, et ühiselt teha maakerale ring peale.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul on terviseradadele oodatud kõik Eestimaa inimesed. „100 rada kingituseks Eestile on täna ootamas. Tähtsust ei oma vanus, liikumisviis ega tempo. Oluline on tulla välja terviserajale, teha tiir või kaks ning liikumisest rõõmu tunda. Seejärel lööme kõigi eestimaalaste liigutud meetrid ja kilomeetrid ühiselt kokku ning vaatame, mitu tiiru me maakerale vabariigi sünnipäeval peale jõudsime teha,“ ütles Lõoke.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on regulaarne liikumine suurepärane kingitus nii iseendale kui ka oma lähedastele. „Liikumine tugevdab tervist, teeb tuju paremaks ning annab energiat juurde. See on hea kink kõigile - iseendale, oma perele ja Eestile,“ ütles Lusmägi.

Liikumiskilomeetrite arvestus toimub reaalajas Eesti Terviseradade kodulehel www.terviserajad.ee. Kui terviserajal liikumas käidud, tasub kodulehele minna ja oma käik sinna sisestada. Arvesse lähevad ka väljaspool ametlikke terviseradu, näiteks parkides ja metsades liigutud kilomeetrid. Kõik terviseradade kuust osavõtjad on lahkesti palutud lisama oma sotsiaalmeediapostitustele hashtagid #terviserajad ja #terveeestieest. Facebooki sündmusega saab liituda siin: http://bit.ly/vabariigiterviseks.

Eestis on üle saja terviseraja, kus saab joosta, käia, suusatada, rattaga sõita ja jõutreeningut teha, mõnedes kohtades ka discgolfi mängida või uisutada. Meelepärase sportliku tegevuse leiab igaüks. Terviseradade kasutamine on tasuta ning ka aega pole vaja broneerida – tuleb lihtsalt kohale tulla. Liikuda saab vastavalt soovile üksi, sõprade, pereliikmete või isegi viisaka koeraga.

24. veebruaril toimuvad mitmetel terviseradadel eriüritused ja pakutakse kuuma teed. Toimuvad Narva Suusasõit, Hiiumaa Suusamaraton, Kambja suusasõit, Valgehobusemäe teatemaraton, räätsamatk Vapramäel, matkad Pirital, Viimsis, Tõrvas, Toilas ja paljudes teistes kohtades. Avapauk antakse juba päikesetõusul, kui Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses alustatakse hommikuvõimlemise ja lipuheiskamisega ning minnakse suuskadega Vabariigi sünnipäeva auks esimesele ringile. 25. veebruaril on kõik oodatud Presidendimatkale, kus liigutakse Aegviidust Jänedale.

Eesti Terviserajad SA on kolme suure ettevõtte: Merko Ehitus, Eesti Energia ja Swedbank 2005. aastal alanud ühine panus tasuta aastaringsete kodulähedaste liikumisvõimaluste loomisel üle Eesti. Eesti Vabariik 100 puhuks on 100 rada kingituseks Eestile. 2015. aastal alustati siseterviseradade rajamist, mille arv on tänaseks jõudnud 53ni. 2017. aastal alustati linnasiseste liikumisradade arendamisega tänavatel ja linna südames, kus inimesed on lihtsalt jalutamas harjunud käima ning neid on hetkel 4.

Veebruar 2018 on ühtlasi terviseradade kuu "Vabariigi terviseks!", mis toimub SA Eesti Terviserajad ja selle kolme põhitoetaja ning Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile koostöös.