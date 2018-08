Tallinna Maratonini on jäänud veel kuu aega - vaata, millised hakkavad välja nägema erinevate distantside rajaskeemid!

Pühapäev, 9. september on traditsiooniline maratonipäev. Kell 9 algab klassikaline maratonijooks 42,195 kilomeetrisel trassil ning 10.45 lähevad poole lühemale distantsile poolmaratonist osavõtjad. Nii tänavusel maratoni kui poolmaratoni rada viib jooksjad Kalamaja, Kopli ja Rocca al Mare põnevatesse piirkondadesse ning Stroomi rannapargi teedele. Maratonist osavõtjad saavad joosta ka Paljassaare poolsaarel, kust avaneb Tallinna siluetile suurepärane vaade. Start antakse Harju tänavalt Vabadussamba kõrvalt, misjärel jooksjad pööravad Kaarli puiestee kaudu Pärnu maanteele ja sealt edasi Viru ringilt Mere puiesteele. Maratonijooksjad liiguvad seejärel Kultuurikatla kõrvalt Kultuurikilomeetrile ning naasevad peale väikest Kalamaja ringi Kopli tänavale. Telliskivi kvartalist suundutakse läbi Pelgulinna Kolde puiesteed mööda Merimetsa, misjärel võetakse suund Paldiski maanteele. Paldiski maanteelt liiguvad maratoonarid Vabaõhumuuseumi teed mööda Rocca al Mare koolist mööda Vabaõhumuuseumi territooriumile, kus läbitakse sama ring nagu mullugi. Poolmaraton pöörab tagasi Stroomi rannapargis asuvatelt Merimetsa kergliiklusteedelt, kus ootab jooksjaid eelmise aastaga sarnane rajaosa.

Peale Merimetsa ja Kopli poolsaart ootab maratonijooksjaid täiesti uus rajalõik - Paljassaare poolsaar. Seal läbitakse neljakilomeetrine üksteisele vastu kulgev rajaosa, kus ka jooksjail on võimalik üksteist ergutada. Paljassaarest naastakse mööda Kopli tänavat Balti jaama taha ning seejärel juba mööda Suurtüki tänavat, Rannamäe teed ja Mere puiesteed kuni Viru väravateni, mille kaudu jõutakse vanalinnas asuva finišini.

Poolmaratoni rada kattub osaliselt maratonirajaga, 21km jooksjatel jääb maratoonaritega võrreldes ära Kalamaja ring, Paldiski maantee ja Rocca-al-Mare külastus ning Paljassaar.

Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu korraldajad on seadnud Eesti juubeliaastal eesmärgiks korraldada sajandi suurim jooks ning kutsuvad kõiki liikumisharrastajaid eesmärgiga ühinema. Senine osavõturekord jääb aastasse 2013, kui Eesti läbi aegade suurimast rahvaspordisündmusest võttis osa 20 562 liikumisharrastajat.

Eesti sajandal juubeliaastal on suursündmuse meeleolu tõeliselt rahvuslik. Kõik osalejad on starti oodatud sinimustvalges vormis. Internetilehel www.sinimustvalge.ee müügil olevad Eesti rahvusvärvides jooksusärgid on osutunud sedavõrd populaarseks, et on juba tellitud lisatiraaž. Särgi võivad osta ka kõik pealtvaatajad ning Eesti fännid, et sajandi suurjooksule ja Eesti juubeliaastale rahvuslikku tooni anda.

Loe veel

Kõik tänavusel Tallinna Maratonil ja Sügisooksul finišeerijad saavad kaela ka spetsiaalselt Eesti juubeliks kujundatud erilise rukkilille motiiviga medali. Esimest korda pannakse Tallinna Maratonil medal kaela ka kõigile 10 km jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele. Maratonijooksjad saavad kuldse, poolmaratoni lõpetajad hõbedase ning 10 km osalejad pronksikarva medali, mida ehib juubelisümboolikaga sinimustvalge pael. Medal tuleb esmakordselt ka kõigile lastejooksudel osalejatele.

Sajandi suurimale jooksusündmusele saab registreeruda internetiaadressil www.jooks.ee

Rajaskeemid:

Maraton

Poolmaraton

10 km