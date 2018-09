Tallinna maratoni teed hakkavad jooksjatele kitsaks jääma

"See on tõsine probleem. Kui maratoni 3000 ja poolmaratoni 4000 osalejat satuvad mingil hetkel sama rajaosa peale, tekivad ohtlikud olukorrad. Raja läbilaskevõime on piiratud ja mida kitsam tänav, seda ohtlikum on. Saateauto peab ka läbi mahtuma. Võib juhtuda, et korraldajad ei suuda enam ohutust tagada," rääkis Lilliallik.

"See võib viia selleni, et meil võib olla raske rahvusvahelise maratoni tasemel püsida. Peame mõtlema sellele ka, et me küll korraldame suurejoonelisi üritusi, aga kui tahame siia tippjooksjaid saada, peab olema rada kvaliteetne. Praegu on rada heast kvaliteedist kaugel. Meil on küll määrustele vastav rada, aga oleme piiri peal."

Tänavusel Tallinna maratonil sünnib osalejate rekord, sest tänase seisuga on end erinevatele distantsidele kirja pannud juba 23 690 jooksjat 60 riigist. Senine rekord pärineb 2013. aastast, kui üritusest võttis osa 20 562 liikumisharrastajat.

Lillialliku sõnul sihilikult Eesti juubeliaastaks rekordnumbreid taga ei aetud. "Töö käib alati aastaringi. Asi on lihtsalt selles, et Eesti sajas juubeliaasta läheb väga pajudele korda, kindlasti ka välismaalastele. Rahvusvahelise Maratonide Liidu AIPS-i kongress on toonud siia kohale hulgaliselt välismaalasi, kes muidu poleks Eestit avastanud. Julgen öelda, et see on alles algus. Nüüd nad alles avastavad, milline ilus maa on Eesti. Usun, et edaspidi tullakse siia veel suuremate numbritega tagasi," lausus Lilliallik.