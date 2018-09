Tallinna maratoni korraldaja liikluskaose üle nurisejatele: oleme juba saja-aastane riik, saage üle!

Tallinna on kokku tulnud maailma suurimate maratonide korraldajad, kes osalevad siin tänasest pühapäevani toimuval Rahvusvahelise Maratonide Liidu AIMS 22. kongressil.

"Siin on koos selle valdkonna otsustajad ja liidrid: Pariisi maraton, Pekingi maraton, Londoni esindajad on kohal... Arvan, et neilt on palju õppida. Kui me kuuleme neilt kasvõi paar tunnustavat lauset, annab see omakorda impulsi, et oleme õigel teel ja ajame õiget asja," rääkis Tallinna maratoni ja Sügisjooksu peakorraldaja Mati Lilliallik ERR-ile.

"Hoolimata sellest, et tekitame liikluses meelehärmi ja võibolla kõigile ei meeldi, et jookseme siin kesklinnas, aga saame sellest üle ja katsume jõuda ka selles vallas maailmaklassi ja maailmatasemele. Jooksukultuur ja jooksule kaasa elamise kultuur on ka vaja järgi aidata. Arvan, et Eesti on väärt seda. Oleme juba saja-aastane riik, võiksime selles vallas ka areneda."