Tallinn korraldab rahvusvahelist maratonide liidu kongressi

Tallinnas toimub 6.-9. septembrini Rahvusvahelise Maratonide Liidu AIMS kongress.

Rahvusvahelise Maratonide Liidu AIMS 22. kongress toimub Tallinnas 6.-9. septembrini 2018, Eesti Vabariigi sajandal juubeliaastal, koos Eesti suurima rahvaspordisündmuse Tallinna Maratoniga. Tallinnas toimuvale kongressile lisab kaalu asjaolu, et Tallinnas toimuval kongressil valitakse AIMS president ja juhtorganid järgmiseks perioodiks, mis toob siia kõrgetasemelised delegatsioonid paljudest riikidest. AIMS on 1982. aastal asutatud organisatsioon, mille liikmeskonda kuulub üle 400 rahvusvahelise maratoni ja pikamaajooksu enam kui 100 riigist planeedi kõigilt mandritelt. Nende hulgas on üle maailma tuntud pikamaajooksuvõistlused nagu näiteks Berliini, Pariisi, New Yorki, Bostoni, Pekingi ja Tokio maratonid.

AIMS kongressi korralduskomitee esimees Tallinna linnapea Taavi Aas ütles tänasel pressikonverentsil, et maineka ülemaailmse kongressi korraldamine tähendab Tallinnale ja tervele Eestile suurt tunnustust, vastutust ja võimalust. Tallinnale koondub senisest suurem jooksumaailma tähelepanu, mis loob head eeldused arvukate maailma maratonijooksjate tähelepanu võitmiseks. Seeläbi on võimalik tõsta ka Eesti tuntuma maratonijooksu ja suurima rahvaspordisündmuse Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu mainet ning rahvusvahelist konkurentsivõimet. Maailmas on tuhandeid jooksuharrastajaid, kellel on nüüd täiendav põhjus Eestisse tulekuks, lausus linnapea.