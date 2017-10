Swedbanki töötajad võitsid tihedas rebimises Euroopa Spordinädala raames toimunud Sügisspartakiaadi

Euroopa Spordinädala raames toimunud Sügisspartakiaadi võidukarika viis endaga Liivalaia tänavale Swedbanki töötajate delegatsioon. Eesti sportlikemate ettevõtete vahel terve Euroopa spordinädala jooksul 23.-30. septembrini Tallinnas toimunud mõõduvõtmisel oli igal päeval kavas üks spordiala. Kokku oli alasid kaheksa: lamades surumine, mini-reketlon, bowling, ujumine, vibulaskmine, pokker, sõude-ergomeetrite 1 km võistlus ja kardisõit.

Swedbanki võit oli seda üllatavam, et ühtegi alavõitu kaheksast nad ei saanud, seega saavutati võit kõige ühtlasema esinemisega. Kokku koguti 374,4 kohapunkti. Napilt 7 punkti kaugusele (367,2) jäi AS Kalev ja kolmandaks platseerus 344,4 kogunud Danske Bank. Ainsa ettevõttena kaks ala võitnud Tallinna Lennujaam jäi poodiumist omakorda 7 punkti kaugusele. Kokku osales Sügisspartakiaadi üritustel 23 ettevõtet ja tehti 900 individuaalset starti.

Üheksa ettevõtte töötajad kogusid punkte kõikidel kavas olnud aladel. Kolm kõige populaarsemat ala olid 143 osalejaga kardisõit, 112 osalejaga pokker ning 86 osalejaga ujumisvõistlus. Printon AS, Omniva Spordiklubi ja Tallinna Linnatranspordi AS said punktid kirja vaid ühel spordialal.

Sügisspartakiaadi peakorraldaja ja Eesti Firmaspordi Liidu tegevjuht Marti Soosaar, kuidas 2017. aasta Sügisspartakiaad õnnestus?

Õnnestus väga hästi. Töökohaspordikuu sai väärika lõpu ja tegime kümnendal korral kõigi aegade osalejate rekordi.

Mis oli kõige suurem üllatus?

See, et Eesti ettevõtetes on nii palju mõnusat spordivaimu ja see, et peaaegu kõigil aladel oli võidukas erinev ettevõte.

Millised võistlused olid kõige põnevamad?

Minu jaoks on alati põnev vaadata mees-mehe ja naine-naise vastu võitlust. Kardisõit, ujumine ja sõude-ergomeetrite võistlused oli kindlasti kõige enam sportlikku emotsiooni ja hasarti pakkuvad.

Rebimine üldvõidu nimel käis kuue-seitsme ettevõtte vahel. Kas võitja oli Sulle üllatuseks?

Swedbank on suur ja sportlik ettevõte. Tegelikult olid nad enamuse ajast ka liidripositsioonil, nii et võit ei olnud ilmselt kellelegi üllatuseks. Natukene pigem üllatas see, kuidas võit tuli: selleni jõuti ühtlase esinemisega kõikidel aladel ilma ühegi alavõiduta.

Mis oli kõige lõbusam seik Sügisspartakiaadil?

Minu jaoks oli kõige lõbusam vibulaskmise võistlus, mida proovisime esmakordselt. Seal ei olnud keegi nö. spetsialist ja soojenduslaskudel ning võistluste ajal juhtus palju kummalisi asju. Näiteks võistluses lasi üks võistleja oma noole nii mööda, et see põrkas märklaua ette maha, aga kuna märklauad olid asfaldil, siis põrkas nool maast üles ja maandus „üheksasse“. See tundus täiesti „sürr“ ja naljakas, aga punktid läksid kirja. Ei pea vist ütlema, et kokkuvõttes see võistleja siiski kõrgele kohale ei jõudnud.

Milline on järgmine ettevõtetevaheline suurem spordisündmus, mida Eesti Firmaspordi Liit korraldab?

Selleks on novembri lõpus Tartus toimuv Kuldpalli-nimeline pallimängude turniir, kus on kavas erinevad pallimängualad. Korvpall, jalgpall, võrkpall, saalihoki, aga ka individuaalalad, nagu lauatennis, tennis ja sulgpall. Meelelahutuseks reede õhtul on kavas ka piljarditurniir. See on meie hooajalõpu üritus, siis saavad selgeks ka 2017. aasta kokkuvõttes sportlikemad ettevõtted. Kõik, kes tunnevad, et tahaksid oma kollektiiviga pallimängus teistega mõõtu võtta ja veeta sportlik nädalalõpp Tartus, on oodatud registreeruma.

Mis on Sinu sõnum ettevõtetele, kes pole veel Sügisspartakiaadil kaasa löönud?

Uskuge, et teie firmas on neid, kellele võistlemine rõõmu ja naudingut pakub ja see toob värskendust kogu teie tiimile.

Kuidas Spordinädal üldiselt õnnestus?

Üritusi oli üle 900. See on võimas ja ma usun, et tegelikult oli neid veel palju rohkem. Tean isegi ettevõtteid, kes korraldasid spordinädalal midagi sportlikku oma töötajatele, aga ei hakanud seda üleriigilises spordikalendris ära registreerima, kuna ei näinud sellel mõtet.

Sinu lõpusõnad ja sõnum töökohaspordikuu lõpu puhul eestimaalastele?

Tore oleks, kui selle algatuse tulemusena jääks üha rohkem inimesi aktiivselt liikuma ja rohkem ettevõtteid töötajate tervist ja sportlikkust omalt poolt toetama.







Aasta sportlikem ettevõte selgub novembrikuu viimasel nädalavahetusel Kuldpallil Tartus. Lisainfo ja registreerimine: https://firmasport.ee/kuldpall/







Palusime võidukatel Swedbanki Spordiklubi liikmetel lühidalt avada, kuidas nad oma ettevõttes Sügisspartakiaadiks valmistusid. Uurisime, kuidas ettevõtte toetus mõjutab töökohasporti ning aitab kaasa meeskonnatööle ja organisatsioonisisestele suhetele.





Mare Ulp:





"Swedbankis on väga palju töötajaid, kellele meeldib aastaringselt tegeleda erinevate spordialadega. Enne spartakiaade on vaja vaid tubli meeskond kokku panna, kes võistluselt parimad tulemused koju tooks. Swedbanki Spordiklubis käib samuti aastaringne töö erinevates sektsioonides.

Sama põhimõte kehtib minu puhul: tegelen oma lemmikaladega aastaringselt ja enne spartakiaadi otsustan osalemise ka enda jaoks mõnel uuel alal. Firmaspordil on hea võimalus proovida alasid, millega tegelemiseks muidu aega üle ei jää.

Spartakiaadidest on kujunenud lisaks sportimisele ka sotsialiseerumise üritus. Samad inimesed osalevad ka paljudel teistel rahvaspordiüritustel. Tänu sellele on spordifännide tutvusringkond ka suurenenud. Saame omavahel kogemusi ja nõuandeid jagada, mis on igati tervitatav.

Sügisspartakiaadil oli uue alana võimalus proovida vibulaskmist. Mitmed kolleegid Swedbankist proovisid seda esimest korda, kuid peale osalemist valdasid inimesi ainult väga positiivsed emotsioonid. Kindlasti võetakse vibulaskmisest osa ka järgmisel aastal. Spartakiaadid ja muud rahvaspordiüritused motiveerivad aastaringselt treenima.

Kahtlemata sport ühendab ja innustab inimesi. Paljud kolleegid hakkavad just seetõttu sportima, et saavad motivatsiooni teistelt kaastöötajatelt, nende kogemuste ja edulugude kaudu.

Usun, et sportlik inimene on tervem ja energilisem ning seetõttu suudab ka tööl ja eraelus rohkem endast anda."





Leho Virma:





"Isiklikult Spordinädalaks ei valmistunudki. Spartakiaadiks valmistumine on aga aastaringne tegevus. Isiklikult konkreetsetele aladele ei keskendunud, aga tean kolleege, kes mõnda kindlat ala natuke enne ikka harjutamas käisid. Ja muidugi on ka need, kes oma ala pidevalt treeningute käigus harjutavad.

Selline nädalapikkune (+1 päev veel) süsteem on päris huvitav ja jaotab koormuse mõnusalt ära, aga samas on päris pikk periood. Tundub, et see meie töötajatele sobib – igaüks keskendub ikkagi rohkem oma alale ja kõiki õhtuid kodust eemal ei olda. Meeldiv on tõdeda, et osalejate arv on meilt päris suur.

Isiklik kogemus on see, et kindlasti hakkasin rohkem liikuma, kuna spordisaal on samas majas, kus töötan. Sportimisvõimaluste tagamine on minu meelest päris suur ja väärtuslik toetus. Kellele sobib, käib trennis enne tööd või lõuna ajal. Kelle elu –või töörütm on teistsugune, käib õhtul. Ja kui oma ruumidest sobivat väljundit ei leidu, siis tööandja pakutud võimalusi on palju (pallimängud, spordiklubid, ujulad jne).





Annika Rebane:





"Meil on olemas toimiv spordiklubi, millega on kõigil töötajatel võimalik liituda. Samas ei ole spordiklubiga liitumine kohustuslik, et osaleda Firmaspordi võistlustel. Sporditöö koordineerimiseks on pangas eraldi sektsioonid, kes vastava sektsiooni infot vahendavad. Kõigil spordiklubi liikmetel on võimalik osaleda erinevatel treeningutel, mille kulu osaliselt panga poolt ka kompenseeritakse. Samuti on võimalik käia ka tasuta jõusaalides, mis asuvad kohe peamajades - nii hoiab transpordi arvelt päris palju aega kokku.

Ühised treeningud laiendavad suhtlusvõrgustikku ka pangas erinevate osakondade töötajate vahel. Igal juhul on spordi/liikumise toetamine tööandja lisaväärtus, mida enamasti väärtustavad need, kelle jaoks liikumine on oluline. Võimaluste loomine eraldi rohkem inimesi liikuma ei pane, see on ikka sisemise motivatsiooni küsimus. Pigem mängib rolli see, et kui kolleeg kutsub: üheskoos on lihtsam alustada.

Kui rääkida spartakiaadist, siis rahvasportlase arvestusse läheb nii palju erinevaid spordialasid, et kõikideks aladeks valmistuda ei jõua. Pigem annab spartakiaad hea võimaluse uusi alasid proovida. Tänane spartakiaad on läinud tasemelt nii kõrgeks, et heade tulemuste saavutamiseks pead tegelikult tegema mitte ainult enam rahvasporti, vaid ka treeningutel käima. Samas on konkurents alati tervitatav ja motiveeriv faktor.

Spartakiaadi sh Sügisspartakiaadi kõige suuremaks väärtuseks pean võimalust kohtuda erinevate firmade töötajatega. Need, kes on osalenud juba mitmeid aastaid, on saanud juba tuttavateks ning võistlustevahelisel ajal ei olda vihased konkurendid, vaid sõbralikud kaaslased."





Mari Hindov:





"Ettevalmistused algasid tegelikult juba paar nädalat enne spartakiaadi. Ettevalmistus oli vajalik, sest tihti tehakse neid alasid, mida tavapäraselt üldse teinud pole. Meil on välja kujunenud väike seltskond, kellega koos enne spartakiaadi treenime. Ühistreeningud motiveerivad tulemuste nimel pingutama ja tekitavad meeskonnaliikmete vahel hea sünergia.



Muljed selle aastasest sügisspartakiaadist on väga positiivsed. Sai teha nii „päris“ sporti kui ka näiteks mängida pokkerit. Alade valik on alati väga mitmekesine, mis teeb osalemise põnevaks. Minu arvates on tore võistelda teiste ettevõtete ja töötajatega ning panna ennast proovile. Töökohasport võimaldab oma lahedate kolleegiga veeta aega ka väljaspool tööd."





Sügisspartakiaad

